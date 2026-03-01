Obavijesti

FNC 28 SPEKTAKL

VIDEO Pogledajte kaos nakon slavlja Ančića: 'Ne možeš doći u Hrvatsku i ovako se ponašati'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: FNC

Kaos se odvio na borbi između Marka Ančića koji je pobijedio Ahmada Sadiqpoura na FNC 28 spektaklu u Slavonskom Brodu. Nakon borbe Afganistanac je izazvao kaos u kavezu, a ponašanje je osudio i Hrvat

Dvorana Vijuš u Slavonskom Brodu bila je puna do vrha na FNC 28 priredbi koja se održala u subotu, a večer je kulminirala borbom Marka Ančića (22) i to ne samo zbog onoga što se događalo u kavezu. Mladi hrvatski MMA borac upisao je četvrtu profesionalnu pobjedu u karijeri, no do nje je došao na teži način, svladavši Ahmada Tahaha Sadiqpoura, protivnika koji je na vagu stao s nevjerojatnih šest kilograma viška, a potom izazvao i kaos nakon što je bio prisiljen na predaju.

Da ova borba neće biti uobičajena, postalo je jasno već na službenom vaganju. Dok je Ančić profesionalno odradio svoj dio posla i stao na vagu s točnom kilažom za perolaku kategoriju (do 66 kg), njegov protivnik iz Afganistana šokirao je sve prisutne. Njegova težina iznosila je čak 71,7 kilograma, što je drastično prekoračenje koje se rijetko viđa i na amaterskoj razini, a kamoli u profesionalnoj organizaciji poput FNC-a. Zbog takvog neviđenog neprofesionalizma, Sadiqpour je kažnjen oduzimanjem boda već u prvoj rundi te značajnim postotkom honorara. 

Vlasnik FNC-a Dražen Forgač izjavio je kako borac s takvim pristupom vjerojatno više neće imati priliku nastupiti u njegovoj organizaciji. Unatoč ogromnoj razlici u težini, mladi Splićanin nije dvojio ni sekunde te je inzistirao na održavanju borbe, uvjeren u svoje vještine.

Ančić, poznat kao vrhunski parteraš s pozadinom u sambu i hrvanju, odmah je nametnuo svoj stil. Bez previše respekta prema osjetno težem suparniku, skratio je distancu i odveo borbu na tlo, gdje je u potpunosti dominirao. Sadiqpour se grčevito branio, no Ančićeva kontrola bila je besprijekorna. Strpljivo je radio i tražio priliku za završetak, a ona je stigla u posljednjim trenucima runde. U posljednjoj sekundi prve runde uspio je uhvatiti protivnikovu ruku i zaključati savršenu polugu, natjeravši Sadiqpoura na predaju. Snimku poluge prenio je net.hr i možete je pogledati OVDJE.

Tom pobjedom, Marko Ančić je svoj profesionalni omjer podigao na impresivnih 4-0 i još jednom potvrdio status jednog od najvećih talenata u regionalnom MMA svijetu.

Umjesto sportskog pozdrava, kraj borbe označio je početak kaosa. Sadiqpour je burno reagirao na predaju, što je izazvalo naguravanje i sukob članova oba tima unutar kaveza. Situacija se brzo smirila, no gorak okus je ostao. Vidno uzrujan i razočaran ponašanjem protivnika, Ančić je uzeo mikrofon i poslao jasnu poruku, a navijači u Vijušu uzvikivali su rasističke uvrede upućene kontroverznom Afganistancu.

​- Ovo samo debil može napraviti - ispalio je odmah nakon svega, zahvalivši se publici na gromoglasnoj podršci.

Nešto kasnije sabrao je dojmove, ali i dalje potvrdio kako Sadiqpour nema poštovanja.

​- Bolje da ništa ne komentiram. Poštujem sve države, rase i vjere, ali ne možeš doći u Hrvatsku i ovako nešto napraviti. Znao sam da će divljati i pokušao sam što prije završiti meč - rekao je Ančić i najavio svoje iduće korake.

​- Planiram se boriti u Zadru, vrlo brzo. A onda i Split za kraj godine. Hvala svima.

Ovaj 22-godišnji Splićanin s borilačkom adresom u zagrebačkom American Top Teamu (ATT) slovi za borca pred kojim je velika karijera. Njegova predanost je tolika da je na početku karijere, kako bi mogao trenirati s najboljima, spavao na madracu u kutu dvorane. Profesionalni put započeo je u rujnu 2024. godine pobjedom gušenjem protiv Voje Katanovića, a nastavio ga je trijumfom protiv Samija Zarabija u veljači 2025., također gušenjem u prvoj rundi.

Najveći test do sada imao je protiv Ukrajinca Mykole Kazachynskyija u rujnu 2025., kada je pokazao taktičku zrelost i izdržljivost te slavio jednoglasnom sudačkom odlukom nakon tri teške runde. Pobjeda u Slavonskom Brodu samo je nastavak impresivnog niza koji ga gura prema samom vrhu europske scene.

