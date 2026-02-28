Evo gdje gledati FNC 28, jedan borac pao vagu za čak šest kg!

Fight Nation Championship samo tri tjedna nakon velikog eventa u Münchenu, gdje su se po prvi put otisnuli izvan prostora regije, spreman je za novu spektakularnu borilačku priredbu, ovog puta pred domaćom publikom u Slavonskom Brodu. FNC 28 počinje danas od 19 sati (prijenos je na platformi VOYO), a otvaraju ga Srbin Luka Pisarić i Nijemac Syrene Senobio u dogovorenoj kategoriji do 63 kg. Pisarić je pao vagu za 0,7 kg i dobit će minus bod u prvoj rundi.

Na preliminarnom dijelu "carda" bore se još Rus Ahmed Kagirov i Brazilac Italo Santos (-70 kg). Srbin Veljko Aleksić u prvoj borbi glavnog dijela programa ide na Čeha Mareka Budinskog (-77 kg). Splićanin Marko Ančić (3-0) ide na opasnog Afganistanca Ahmada Sadiqpoura (5-1) u kategoriji do 66 kg. Afganistanac je "promašio" vagu za gotovo šest kilograma i dobit će minus bod u prvoj rundi.

Na pobjednički niz želi se vratiti hrvatski teškaš Martin Batur (9-5). Ima dva poraza u nizu. Prvo je u veljači 2025. izgubio na FNC-ovoj priredbi u Zadru nakon što je ozlijedio nogu već na startu borbe s Poljakom Michalom Andryszakom. Potom je u studenom iznenađujuće poražen od Michala Kite na priredbi u Varaždinu. Poljak ga je polugom na ruci prisilio na predaju u prvoj rundi. Sad ga čeka iskusni Brazilac Wesley "Komarac" Martins (19-14).

- Nisam ga mnogo gledao. Znam da je crni pojas u BJJ-u. Čuo sam za njegov nadimak. Nabavit ćemo tabletu protiv komaraca i nema problema, ha, ha - govori nam Zadranin.

Naš je sugovornik nastavio...

- Više me pogodio poraz u Zadru jer sam se ozlijedio pred domaćom publikom. Jedva čekam ponovno boriti se tamo, nadam se da ću biti spreman za pet mjeseci, kad bi se FNC trebao ondje vratiti.

Ako pobijedi Martinsa, već zna što bi sljedeće. Na društvenim mrežama proziva se sa Slovencem Miranom Fabjanom.

- Ja sam za, nikoga ne odbijam! Ako je organizaciji to zanimljivo, neka organiziraju taj meč. Može Fabjan, može bilo tko, meni je isto. Zadar je moj grad, a tko god dođe, neće se dobro provesti.

Pripreme za ovaj meč odradio je u Engleskoj, gdje je proveo šest tjedana u kampu u Wiganu, malom gradiću između Liverpoola i Manchestera, poznatom po ragbiju i po nekadašnjem premierligašu koji nosi ime grada. Trenirao je u dvorani Toma Aspinalla, prvaka UFC-a u teškoj. Pomogao je i Anti Deliji u pripremama za meč u UFC-u protiv Moldavca Spivaca.

- U Engleskoj su me spasile Delijine kulinarske sposobnosti - smije se Batur.

U nastavku FNC-a u Slavonskom Brodu naš poluteškaš Tiriel Abramović (3-0) ide na Argentinca Lucasa Alsinu (13-7). Potom će u kavez srednjaši Will Currie (13-4) i Poljak Piotr Strus (16-10-2), a poslastica večeri bit će okršaj Cipranina Simeona Karslidisa (9-1) i Srbina Jovana Marjanovića (9-3). Pobjednik tog dvoboja mogao bi biti izazivač za titulu u 77 kg.

U kikboksu s malim rukavicama naš Andrej Kedveš ide na Rumunja Emija Lupescua. Hrvatski bantamaš Fran Luka Đurić (6-2) ide na Gruzijca Bonda Kikadzea (8-4-1). U glavnoj borbi večeri Srbin Marko Bojković (8-2) u dogovorenoj kategoriji do 75 kg ide na Ukrajinca Ivana Vulčina (13-7-1). Bojković traži povratak pobjedama nakon dva uzastopna poraza.