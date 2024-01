VIDEO Pogledajte Modrićeve majstorije na Kutiji šibica 2006.

Luka Modrić na Štefanje je oduševio zagrebačku publiku dolaskom na Kutiju šibica, gdje je uživao u potezima bivših suigrača poput Eduarda da Silve i Jerka Leke. I vjerojatno se prisjetio kako je sve izgledalo 17 godina ranije...

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić na Kutiji šibica

Luka Modrić na Kutiji šibica 2006.

Instagram stranica 7futsal, koja ima više od 1,1 milijuna pratitelja, objavila je arhivsku snimku s Kutije šibice iz 2006., na kojoj 21-godišnji Luka Modrić prezentira svoje malonogometne sposobnosti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Luka Modrić igra futsal", stoji u opisu snimke.

Modrić i Milan Bandić zajedno u momčadi

Kapetan hrvatske reprezentacije i igrač Real Madrida tada je igrao za momčad "Plava škvadra" koju su većim dijelom činili igrači Dinama poput Zorana Mamića, Hrvoje Čale, Vedrana Ćorluke i Silvija Marića, a u službenom zapisniku osvanuo je i danas pokojni zagrebački gradonačelnik, Milan Bandić.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Modrićeva "škvadra" te je 2006. godine ispala u 3. kolu porazom od momčadi Slane srdele - CB "Roko" (2-1). Hrvoje Čale doveo je Modrićevu momčad u vodstvo u 21. minuti, no Slane srdele najprije su došle do izjednačenja u 30., a u zadnjoj minuti i do potpunog preokreta u trenucima kada je Plava škvadra bila s igračem manje na parketu.