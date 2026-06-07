VIDEO Pogledajte nered u Rijeci iz drugog kuta. Burno slavlje Olmissuma pretvorilo se u kaos

Odlučujuću, petu utakmicu doigravanja finala prvenstva Hrvatske u futsalu zasjenile su nemile scene koje su se odvile nakon kraja utakmice. Podsjetimo, utakmica se odigrala u subotu navečer u Rijeci, a Olmissum se okitio naslovom nakon dramatičnog finala. Prvaka smo dobili tek nakon serije rascupavanja penala, a odlučujući je zabio Romeo Sušac za Olmissum. Međutim, scene slavlja zasjenio je opći metež koji je nastao na parketu.

Slavlje gostiju izazvalo je neke neugodne reakcije s tribina. Neki su huligani gađali igrače Olmissuma plastičnim čašama, a ubrzo je došlo i do naguravanja na parketu između igrača dviju momčadi. Društvenim mrežama kruže snimke na kojima je vidljivo kako igrači Rijeke u bijelim dresovima, vidno isprovocirani slavljem, ulaze u verbalni pa fizički sukob s kolegama iz Olmissuma.

Inače, Riječani su se nakon utakmice oglasili na društvenim mrežama. Klub s Kvarnera bio je na korak do dvostruke krune, ali morao je sportski čestitati Olmissumu na titulu.

"Malo je nedostajalo, nismo uspjeli, ali smo ponosni i ispunjeni. Osjećaji su pomiješani. Bili smo bolji protivnik na terenu, no u pet susreta finala slavila je bolja momčad, i to nakon što je u finalnoj seriji gubila 2:0. Za to naklon do poda!," napisali su iz HMNK Rijeke te dodali...

"Olmissumu od srca čestitamo i želimo puno sreće u Ligi prvaka. Neka dostojno predstavljaju našu zemlju i donesu nam puno bodova da opet vratimo dva predstavnika u Ligi prvaka. Futsal je ponovno pobijedio. Na ovakvo finale nitko ne može ostati ravnodušan, a vi budite uvjereni da se sljedeće sezone vraćamo još jači, spremniji i odlučniji napraviti novi iskorak," stoji u poruci kluba.