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BURNI KRAJ FINALA

VIDEO Pogledajte nered u Rijeci iz drugog kuta. Burno slavlje Olmissuma pretvorilo se u kaos

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Pogledajte nered u Rijeci iz drugog kuta. Burno slavlje Olmissuma pretvorilo se u kaos
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Olmissumu od srca čestitamo i želimo puno sreće u Ligi prvaka. Neka nam donesu puno bodova da opet vratimo dva predstavnika u Ligi prvaka. Futsal je ponovno pobijedio, poručili su iz HMNK Rijeka

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Odlučujuću, petu utakmicu doigravanja finala prvenstva Hrvatske u futsalu zasjenile su nemile scene koje su se odvile nakon kraja utakmice. Podsjetimo, utakmica se odigrala u subotu navečer u Rijeci, a Olmissum se okitio naslovom nakon dramatičnog finala. Prvaka smo dobili tek nakon serije rascupavanja penala, a odlučujući je zabio Romeo Sušac za Olmissum. Međutim, scene slavlja zasjenio je opći metež koji je nastao na parketu.

Slavlje gostiju izazvalo je neke neugodne reakcije s tribina. Neki su huligani gađali igrače Olmissuma plastičnim čašama, a ubrzo je došlo i do naguravanja na parketu između igrača dviju momčadi. Društvenim mrežama kruže snimke na kojima je vidljivo kako igrači Rijeke u bijelim dresovima, vidno isprovocirani slavljem, ulaze u verbalni pa fizički sukob s kolegama iz Olmissuma. 

Inače, Riječani su se nakon utakmice oglasili na društvenim mrežama. Klub s Kvarnera bio je na korak do dvostruke krune, ali morao je sportski čestitati Olmissumu na titulu.

"Malo je nedostajalo, nismo uspjeli, ali smo ponosni i ispunjeni. Osjećaji su pomiješani. Bili smo bolji protivnik na terenu, no u pet susreta finala slavila je bolja momčad, i to nakon što je u finalnoj seriji gubila 2:0. Za to naklon do poda!," napisali su iz HMNK Rijeke te dodali...

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VIDEO Kaos nakon drame u finalu: Sušac donio Olmissumu naslov pa nastao opći metež...
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"Olmissumu od srca čestitamo i želimo puno sreće u Ligi prvaka. Neka dostojno predstavljaju našu zemlju i donesu nam puno bodova da opet vratimo dva predstavnika u Ligi prvaka. Futsal je ponovno pobijedio. Na ovakvo finale nitko ne može ostati ravnodušan, a vi budite uvjereni da se sljedeće sezone vraćamo još jači, spremniji i odlučniji napraviti novi iskorak," stoji u poruci kluba.

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