POVREMENI REPREZENTATIVAC
VIDEO Pogledajte novi gol Igora Matanovića! Dobro se snašao
Čitanje članka: < 1 min
Augsburg je dočekao Freiburg u 18. kolu Bundeslige u dvoboju dva Hrvata. Kristijan Jakić zbog bizarnog je razloga morao napustiti igru kod domaćina, a za goste je gol zabio Igor Matanović.
Ubacili su gosti iz kornera, a lopta se nakon udarca igrača Freiburga i obrane na gol crti odbila do Matanovića koji nije imao težak zadatak.
Matanoviću je ovo peti gol ove sezone te četvrti u Bundesligi. Podsjetimo, radi se o povremenom reprezentativcu, a dosad je za Hrvatsku odigrao sedam utakmica i zabio jedan gol.
