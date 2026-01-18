VIDEO Pogledajte novi gol Igora Matanovića! Dobro se snašao

Augsburg je dočekao Freiburg u 18. kolu Bundeslige u dvoboju dva Hrvata. Kristijan Jakić zbog bizarnog je razloga morao napustiti igru kod domaćina, a za goste je gol zabio Igor Matanović.

Ubacili su gosti iz kornera, a lopta se nakon udarca igrača Freiburga i obrane na gol crti odbila do Matanovića koji nije imao težak zadatak.

Gol Hrvata pogledajte OVDJE

Matanoviću je ovo peti gol ove sezone te četvrti u Bundesligi. Podsjetimo, radi se o povremenom reprezentativcu, a dosad je za Hrvatsku odigrao sedam utakmica i zabio jedan gol.