POVREMENI REPREZENTATIVAC

VIDEO Pogledajte novi gol Igora Matanovića! Dobro se snašao

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Matanoviću je ovo peti gol ove sezone te četvrti u Bundesligi. Podsjetimo, radi se o povremenom reprezentativcu, a dosad je za Hrvatsku odigrao sedam utakmica i zabio jedan gol

Augsburg je dočekao Freiburg u 18. kolu Bundeslige u dvoboju dva Hrvata. Kristijan Jakić zbog bizarnog je razloga morao napustiti igru kod domaćina, a za goste je gol zabio Igor Matanović

Ubacili su gosti iz kornera, a lopta se nakon udarca igrača Freiburga i obrane na gol crti odbila do Matanovića koji nije imao težak zadatak. 

Gol Hrvata pogledajte OVDJE

Matanoviću je ovo peti gol ove sezone te četvrti u Bundesligi. Podsjetimo, radi se o povremenom reprezentativcu, a dosad je za Hrvatsku odigrao sedam utakmica i zabio jedan gol. 

OSTALO

