Cooper Flagg oduševio je košarkašku javnost fantastičnom predstavom. Ubacio je 35 poena i dodao osam skokova, a radi se o novaku u ligi
VIDEO Pogledajte zakucavanje 'rookieja' pored Ivice Zupca!
Dallas Mavericksi pobijedili su Los Angeles Clipperse 114-110, a Ivica Zubac odigrao je odlično u porazu svoje momčadi.
Hrvat je ubacio 19 poena i dodao 11 poena te četiri asistencije. Za Clipperse je najviše ubacio Leonard, 30 poena uz osam skokova, dok je Harden dodao 29 poena, osam skokova i 11 asistencija.
Cooper Flagg oduševio je košarkašku javnost fantastičnom predstavom. Ubacio je 35 poena i dodao osam skokova, a radi se o novaku u ligi.
Zanimljivo, postao je najmlađi igrač lige s utakmicom od barem 35 poena, 12 je ubacio već u prvoj četvrtini, a imao je i atraktivno zakucavanje u kojem je pobjegao Zubcu koji je zakasnio u blok.
Dallas je na omjeru 6-15, a Clippersi na 5-15.
