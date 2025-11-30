VIDEO Pogledajte zakucavanje 'rookieja' pored Ivice Zupca!

Dallas Mavericksi pobijedili su Los Angeles Clipperse 114-110, a Ivica Zubac odigrao je odlično u porazu svoje momčadi.

Hrvat je ubacio 19 poena i dodao 11 poena te četiri asistencije. Za Clipperse je najviše ubacio Leonard, 30 poena uz osam skokova, dok je Harden dodao 29 poena, osam skokova i 11 asistencija.

Cooper Flagg oduševio je košarkašku javnost fantastičnom predstavom. Ubacio je 35 poena i dodao osam skokova, a radi se o novaku u ligi.

Zanimljivo, postao je najmlađi igrač lige s utakmicom od barem 35 poena, 12 je ubacio već u prvoj četvrtini, a imao je i atraktivno zakucavanje u kojem je pobjegao Zubcu koji je zakasnio u blok.

Dallas je na omjeru 6-15, a Clippersi na 5-15.