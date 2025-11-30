Obavijesti

HRVAT DOBRO ODIGRAO

VIDEO Pogledajte zakucavanje 'rookieja' pored Ivice Zupca!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Frank Gunn

Cooper Flagg oduševio je košarkašku javnost fantastičnom predstavom. Ubacio je 35 poena i dodao osam skokova, a radi se o novaku u ligi

Dallas Mavericksi pobijedili su Los Angeles Clipperse 114-110, a Ivica Zubac odigrao je odlično u porazu svoje momčadi. 

Hrvat je ubacio 19 poena i dodao 11 poena te četiri asistencije. Za Clipperse je najviše ubacio Leonard, 30 poena uz osam skokova, dok je Harden dodao 29 poena, osam skokova i 11 asistencija. 

Cooper Flagg oduševio je košarkašku javnost fantastičnom predstavom. Ubacio je 35 poena i dodao osam skokova, a radi se o novaku u ligi. 

Zanimljivo, postao je najmlađi igrač lige s utakmicom od barem 35 poena, 12 je ubacio već u prvoj četvrtini, a imao je i atraktivno zakucavanje u kojem je pobjegao Zubcu koji je zakasnio u blok. 

Dallas je na omjeru 6-15, a Clippersi na 5-15. 

