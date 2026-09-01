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SAVRŠENA TAKTIKA

VIDEO Poslušajte Hrgovićev kut malo prije čudesnog preokreta

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Poslušajte Hrgovićev kut malo prije čudesnog preokreta
Foto: Peter Cziborra
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Hrgović je u Londonu preživio Itauminu oluju i okrenuo meč! Sanchez je pogodio taktiku, Britanac se raspao u finišu, a ručnik je spasio domaćina

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Filip Hrgović u Londonu nije pobijedio zato što je od prve sekunde bio bolji boksač. Upravo suprotno. Nakon osam rundi bio je u velikom zaostatku na svim sudačkim karticama, a Moses Itauma već je pokazao gotovo sve ono zbog čega je prije borbe proglašavan velikim favoritom. Ipak, u Hrgovićevom kutu nisu paničarili.

Trener Abel Sanchez imao je drugačiji pogled na ono što se događalo u ringu. Dok je Itauma u prvim rundama radio na visokom intenzitetu, pogađao u serijama i nametao tempo, Hrgovićev trener vjerovao je da će takav pristup prije ili kasnije doći na naplatu. Upravo se to dogodilo u završnici.

POSLUŠAJTE KUTEVE BOKSAČA TIJEKOM MEČA:

Hrgović je morao prihvatiti da će početak pripasti Britancu. U drugoj rundi čak je završio u brojananju, ali nije se raspao. Nastavio je stajati ispred Itaume, primati udarce i postupno trošiti svog protivnika. Statistika nakon šest rundi najbolje pokazuje koliko je situacija tada izgledala loše za hrvatskog boksača – Itauma je imao 109 pogođenih udaraca prema Hrgovićevih 48. Ali upravo je tu počela funkcionirati ideja Hrgovića i njegovog kuta.

Sanchez nije tražio da njegov borac panično uzvrati i pokuša jednim udarcem promijeniti tijek borbe. Umjesto toga, plan je bio izdržati početnu oluju, ostati fizički prisutan i čekati trenutak kada će Itauma početi plaćati cijenu vlastitog tempa. Prije osme runde Sanchez je Hrgoviću dao potpuno jasnu poruku:

- Znaš da nećeš dobiti na bodove, zato ga moramo pritisnuti i srušiti na guzi*u. Moraš ga pritisnuti koliko god bude trajalo - poručio je Sanchez. To nije bio savjet za lijepu pobjedu. Bio je to plan za preživljavanje i završnicu.

Itauma u devetoj rundi više nije izgledao kao borac s početka meča. Hrgović je preuzeo inicijativu, pritisnuo ga i počeo pogađati protivnika koji više nije imao odgovor na isti način kao ranije. Britančev kut na kraju je ubacio ručnik, sudac prekinuo borbu i Hrgović je postao prvak.

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