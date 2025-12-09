VIDEO Poslušajte razgovor iz VAR sobe o penalu za Dinamo: 'Ma joj, meni je ovo preslabo'

Iza nas je još jedan vatreni derbi Dinama i Hajduka. Završilo je 1-1 u 16. kolu HNL-a, ali daleko od toga da je to bio miroljubivi remi. Naelektrizirana atmosfera, kao i uvijek, utakmica je trajala čak 118 minuta, a nakon utakmice su u fokusu javnosti bile sudačke pogreške.

Navijači Dinama smatraju da ih je sudac Patrik Kolarić žestoko oštetio. Prvo da je neopravdano poništio gol kojemu je prethodio prekršaj, a potom da je neopravdano poništio jedanaesterac kojeg je prethodno dosudio na temelju sugestije pomoćnog suca. HNS je objavio snimku komunikacije VAR suca Ivana Bebeka i glavnog suca Patrika Kolarića oko te odluke. Prenosimo i transkript njihova razgovora oko spornog duela Ante Rebića i Noe Mikića.

- Zovem te da provjeriš situaciju potencijalnu

- Nećeš mi s tim početi, vrati mi nazad.

- Imaš li još neku kameru, jedinicu?

- Znači, dolje po nogama nemaš ništa, ovdje imaš samo dodir po ruci. Sad vidi intenzitet, dat ću ti kameru broj dva u punoj brzini.

- Dobro, okej.

- Ma joj, daj mi pusti još jednom u punoj brzini. Ovo je meni samo dodir

- Dolje nema nikakvog kontakta u kaznenom prostoru, imaš samo kontakt ruke s desnom rukom.

- Pusti mi još jednom u punoj brzini, Beba.

- Okej, meni je ovo preslabo. Imam gol aut za vratara

- Ne, ako sviraš, to je spuštanje lopte za vratara.

- Da, da, spuštanje lopte.

S njihovom odlukom slaže se i šef sudačke organizacije Bertrand Layec koji u objavljenoj sudačkoj analizi 16. kola HNL-a smatra da je Rebićev kontakt s Mikićem bio minimalan i da je jedanaesterac opravdano poništen. No, smatra kako pomoćni sudac nije smio glavnom sucu sugerirati da je riječ o mogućem kaznenom udarcu.

- U duelu dvojice suparničkih igrača za loptu i poziciju domaći igrač br. 35 uspio je steći prednost nad svojim suparnikom gostujućim igračem br. 9. Tijekom duela obrambeni igrač je koristio desnu ruku ostvarivši kontakt s napadačem. Sudac iz svoje pozicije nije odmah prepoznao kontakt i mogući prekršaj. Nakon uključivanja pomoćnog suca koji je smatrao da je povlačenje za dres bilo dovoljnog intenziteta i utjecaja na kretanje napadača za prekršaj sudac je odlučio uvažiti sugestiju i dosuditi kazneni udarac za domaću momčad. Ne očekujemo da se u takvoj situaciji, bez ikakvih očitih dokaza, član sudačkog tima miješa u prosudbu suca koji je bio savršeno pozicioniran.

- Nakon duge VAR analize (specifično izazovnog zbog početnog kontakta izvan kaznenog prostora) VAR je preporučio sucu ponovni pregled incidenta zbog potencijalno neispravno dosuđenog kaznenog udarca. Vrlo brzo, sudac je prepoznao da je kontakt s napadačevom rukom bio minimalan i minoran te je promijenio inicijalno donesenu odluku i igru nastavio sukladno smjernicama spuštanjem lopte - procijenio je Layec.