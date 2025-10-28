Obavijesti

Sport

Komentari 3
LAYEC PODRŽAO ODLUKU

VIDEO Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko nepriznatog gola Vukovara: 'Stop, vidiš li ovo?'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko nepriznatog gola Vukovara: 'Stop, vidiš li ovo?'
Foto: HNS

Domaćini su mrežu Dinama uspjeli zatresti i u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Robin Gonzalez matirao Nevistića, no sudac Dario Bel je nakon komunikacije s VAR sucem Ivanom Bebekom poništio gol Vukovara

Iza nas je 11. kolo HNL-a, a poprilično je odjeknula pobjeda Vukovara nad Dinamom (1-0), čime su 'modre' svrgnuli s prvog mjesta i pomogli Hajduku da pobjegne na plus tri. 

Pokretanje videa...

Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja! 01:02
Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja! | Video: 24sata/pixsell

Jedini gol na utakmici zabio je Jakov Puljić u 53. minuti, ali domaćini su mrežu uspjeli zatresti i u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Robin Gonzalez matirao Nevistića, no sudac Dario Bel je nakon komunikacije s VAR sucem Ivanom Bebekom poništio gol Vukovara zbog prekršaja Gonzaleza nad Galešićem. Za mnoge je ova situacija bila dvojbena, upitan je intenzitet prekršaja, no Bel je odlučio poništiti gol.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

HNS je objavio snimku komunikacije VAR suca Ivana Bebeka i glavnog suca Darija Bela oko te odluke. Prenosimo i transkript njihova kratkog razgovora.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Samo da provjerimo, molim te.

- Može. Ja sam pustio da lopta uđe u gol.

- Nastavi, nastavi. E, da vidimo ovo guranje u leđa. 

- Stop. Vidiš li ovo?

- Potvrđujem, odluka je prekršaj, guranje rukom u leđa.

- Tako je, prekršaj je čist. 

S njihovom odlukom slaže se i šef sudačke organizacije Bertrand Layec koji smatra da je kapetan Vukovara rukom ometao stopera Dinama koji je pokušao izbiti loptu.

- Tijekom napadačke faze igrač domaće momčadi br. 10 postigao je pogodak nakon što je s leđa gurnuo gostujućeg braniča. Sudac, savršeno pozicioniran, kaznio je prekršajem guranje u leđa braniča, što je utjecalo na kvalitetu braničevog udarca glavom i kontrolu lopte. Napadač, koji je bio iza braniča, jasno je koristio ruku na nedozvoljen način što je rezultiralo očiglednim ometanjem obrambene akcije braniča i njegovog udarca glavom. Potvrđujemo odluku suca donesenu na terenu za igru, a sudac je u skladu s VAR protokolom prethodno odgodio zvižduk - objavio je Layec u sudačkoj analizi 11. kola. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025