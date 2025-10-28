VIDEO Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko nepriznatog gola Vukovara: 'Stop, vidiš li ovo?'

Iza nas je 11. kolo HNL-a, a poprilično je odjeknula pobjeda Vukovara nad Dinamom (1-0), čime su 'modre' svrgnuli s prvog mjesta i pomogli Hajduku da pobjegne na plus tri.

Jedini gol na utakmici zabio je Jakov Puljić u 53. minuti, ali domaćini su mrežu uspjeli zatresti i u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Robin Gonzalez matirao Nevistića, no sudac Dario Bel je nakon komunikacije s VAR sucem Ivanom Bebekom poništio gol Vukovara zbog prekršaja Gonzaleza nad Galešićem. Za mnoge je ova situacija bila dvojbena, upitan je intenzitet prekršaja, no Bel je odlučio poništiti gol.

HNS je objavio snimku komunikacije VAR suca Ivana Bebeka i glavnog suca Darija Bela oko te odluke. Prenosimo i transkript njihova kratkog razgovora.

- Samo da provjerimo, molim te.

- Može. Ja sam pustio da lopta uđe u gol.

- Nastavi, nastavi. E, da vidimo ovo guranje u leđa.

- Stop. Vidiš li ovo?

- Potvrđujem, odluka je prekršaj, guranje rukom u leđa.

- Tako je, prekršaj je čist.

S njihovom odlukom slaže se i šef sudačke organizacije Bertrand Layec koji smatra da je kapetan Vukovara rukom ometao stopera Dinama koji je pokušao izbiti loptu.

- Tijekom napadačke faze igrač domaće momčadi br. 10 postigao je pogodak nakon što je s leđa gurnuo gostujućeg braniča. Sudac, savršeno pozicioniran, kaznio je prekršajem guranje u leđa braniča, što je utjecalo na kvalitetu braničevog udarca glavom i kontrolu lopte. Napadač, koji je bio iza braniča, jasno je koristio ruku na nedozvoljen način što je rezultiralo očiglednim ometanjem obrambene akcije braniča i njegovog udarca glavom. Potvrđujemo odluku suca donesenu na terenu za igru, a sudac je u skladu s VAR protokolom prethodno odgodio zvižduk - objavio je Layec u sudačkoj analizi 11. kola.