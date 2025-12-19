Obavijesti

VIDEO Prevljak majstorski donio prednost Istri, Varaždin odmah izjednačio. Pogledajte golove...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Opet je magla u Varaždinu, ali za sada se sve vidi i napadači nemaju problema s tim. Istra je povela preko Prevljaka, ali je Mamut nakon manje od minute donio izjednačenje Istri

Varaždin i Istra otvaraju 17. kolo te je nakon prvih 45 minuta 1-1. Utakmica se u "baroknom gradu" opet igra po magli koja bi mogla stvarati sve više problema i bit će zanimljivo vidjeti kako će izgledati nastavak. U prvom dijelu se dogodila i jedna neobična situacija u kojoj je Igor Pajač isključio svog bivšeg kolegu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gol na utakmici Gorica - Istra 01:37
Gol na utakmici Gorica - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Istra je povela u 25. minuti. Vinko Rozić izveo je korner, lopta je pala na peterac, domaći nisu dobro očistili, a onda je Smail Prevljak pokazao kakav je majstor. Iz okreta je opalio loptu volejem, ona je okrznula Mamuta i završila u mreži. Zelenika je bio nemoćan i Istra je u magli povela 1-0.

Golove pogledajte OVDJE.

Veselje gostiju nije trajalo ni minute. Varaždin je krenuo s centra i odmah zabio. Duvnjak pronalazi samog Mamuta koji lijepo pogađa drugi kut Kolićevog gola. Varaždin je u dva navrata mogao do preokreta. Prvo je Kolić odlično obranio Tavaresov udarac u 29. minuti, a onda je nekoliko minuta kasnije obranio i Mamutu čiji udarac se odbio do Tavaresa koji je promašio skoro prazan gol.

Promašaj Tavaresa pogledajte OVDJE.

