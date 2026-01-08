VIDEO PSG se spasio u zadnjoj sekundi pa nakon raspucavanja osvojio Superkup Francuske...

Nogometaši aktualnog europskog prvaka Paris SG-a osvojili su svoj prvi trofej u 2026. godini osvojivši francuski Superkup svladavši u Kuwait Cityju Marseille boljim izvođenjem jedanaesteraca. Utakmica je bila sjajna te se PSG spasio poraza pred sam kraj utakmice, a onda i uzeo trofej.

Foto: CATHERINE STEENKESTE

Susret je okončan rezultatom 2-2, Parižani su poveli golom Dembelea (13), ali Greenwood (76) je poravnao da bi Marseille stigao nadomak trijumfa autogolom Williana Pacha (87). Ipak, Goncalo Ramos (90+5) je duboko u sudačkoj nadoknadi poravnao na 2-2 i izborio jedanaesterce.

U raspucavanju je briljirao vratar PSG-a Lucas Chevalier koji je obranio dva udraca s bijele točke. Za prvaka Europe zabijali su Ramos, Vitinha, Mendes i Doue, dok su kod Marseillea promašili O'Riley i Traore, a zabio je Murillo.

