Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNA UTAKMICA

VIDEO PSG se spasio u zadnjoj sekundi pa nakon raspucavanja osvojio Superkup Francuske...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO PSG se spasio u zadnjoj sekundi pa nakon raspucavanja osvojio Superkup Francuske...
Foto: CATHERINE STEENKESTE

Marseille je imao 2-1 do pete minute nadoknade, ali je onda Ramos zabio za jedanaesterce. Tamo je briljirao golman PSG-a koji je obranio dva jedanaesterca te su Parižani uzeli trofej

Admiral

Nogometaši aktualnog europskog prvaka Paris SG-a osvojili su svoj prvi trofej u 2026. godini osvojivši francuski Superkup svladavši u Kuwait Cityju Marseille boljim izvođenjem jedanaesteraca. Utakmica je bila sjajna te se PSG spasio poraza pred sam kraj utakmice, a onda i uzeo trofej.

Ligue 1 - Paris St Germain v Paris FC
Foto: CATHERINE STEENKESTE

Susret je okončan rezultatom 2-2, Parižani su poveli golom Dembelea (13), ali Greenwood (76) je poravnao da bi Marseille stigao nadomak trijumfa autogolom Williana Pacha (87). Ipak, Goncalo Ramos (90+5) je duboko u sudačkoj nadoknadi poravnao na 2-2 i izborio jedanaesterce.

ŽELE GA ZADRŽATI PSG sprema treneru neviđeni ugovor u nogometnom svijetu?
PSG sprema treneru neviđeni ugovor u nogometnom svijetu?

U raspucavanju je briljirao vratar PSG-a Lucas Chevalier koji je obranio dva udraca s bijele točke. Za prvaka Europe zabijali su Ramos, Vitinha, Mendes i Doue, dok su kod Marseillea promašili O'Riley i Traore, a zabio je Murillo. 

Golove i jedanaesterce pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'
PIŠU NOVOZELANĐANI

Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026