VIDEO Pukštas izvukao Hajduk i spasio ga blamaže. Evo gola

Nogometaši Hajduka su u 9. kolu teškom mukom pobijedili 'fenjeraša' HNL-a Vukovar 1-0 na izazovnom gostovanju u Vinkovcima. Susret je usmjerio crveni karton Vite Čaića sredinom prvog poluvremena kada je nogom u glavu udario Rokasa Pukštasa. Upravo je Pukštas kasnije postao junak Splićana i donio im vrijednu pobjedu.

Unatoč činjenici da je Hajduk bio brojčano nadmoćniji više od sat vremena, Vukovar je imao izrazitije šanse i pravo je čudo što nije uspio povesti s desetoricom. Nastavila se priča koja traje cijelu sezonu - da Vukovarci stvaraju niz prilika koje ne mogu realizirati.

Domaćin se orijentirao na kontre, jako dobro koristio velike rupe u obrani gostiju i u nekoliko situacija propustio kazniti lošu obranu Hajduka. Sve to s desetoricom na travnjaku. Ipak, u završnici je fokus popustio, Hajduk je uspio pronaći put do mreže i spasiti se blamaže.

Rokas Pukštas je u 77. minuti izveo pravu majstoriju. Primio je loptu, krasno se driblingom uvukao u sredinu, namjestio na udarac pa sjajno pogodio u donji lijevi kut. Matej Marković je bio nemoćan.

Splićani su se pobjedom u Vinkovcima bodovno poravnali s vodećim Dinamom, koji u nedjelju gostuje kod Lokomotive na svojem Maksimiru.

VIDEO: GOL ROKASA PUKŠTASA PROTIV VUKOVARA