VIDEO Radnica nije prepoznala Jokića u dućanu u BiH: Joj sine pa koliki si ti, samo za košarke

Dok bi neki odmah pokušali doći do fotografije s Nikolom Jokićem (28) ili autograma, naravno postoje i oni koji nisu toliko u 'sportskom svijetu'. Jedna od njih je i simpatična prodavačica Dina iz Goražda u Bosni i Hercegovini koja je srpskom košarkašu prodala pivo i sok.

- Joj sine, koliki si ti samo za košarke - prokomentirala je prodavačica i izazvala smijeh u trgovini, piše klix.ba.

U međuvremenu se saznalo kako je u trgovini bio baš Nikola Jokić jer ga je prepoznao radnik na viljuškaru, a sve su potvrdile i nadzorne kamere.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

- Bio sam u gradu kad su me nazvali i rekli da nam je u trgovini Nikola Jokić. Radnik me nazvao da su Nikola i prijatelji stali kako bi on viljuškarom mogao odraditi posao, a kasnije ušli po piće i par sitnica. Dina, radnica na kasi, sve nas je nasmijala, a mi smo podijelili snimke. Žao nam je što nismo imali priliku malo popričati - rekao je za klix.ba Dino Zorlak, vlasnik trgovine.

Simpatični video možete pogledati OVDJE.