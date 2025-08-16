VIDEO Richarlison dao čudesne škarice, Vušković opet na klupi

Brazilski napadač Richarlison postigao je dva pogotka u uvjerljivoj domaćoj pobjedi (3-0) Tottenhama protiv Burnleyja na startu nove sezone engleske Premier lige.

Osim Richarlisona (10, 60), strijelac za Spurse bio je i Brennan Johnson (66), a dvije asistencije je upisao Mohammed Kudus.

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković ostao je na klupi za pričuve domaće momčadi i drugu utakmicu zaredom bio je u zapisniku londonskog kluba premda se u zadnje vrijeme često spominjalo da će na posudbu u HSV.

VIDEO: TOTTENHAM - BURNLEY 3-0

Odličan start u povratničkoj sezoni u elitnom društvu imali su nogometaši Sunderlanda, koji su pred svojim navijačima s 3-0 nadigrali West Ham United. Eliezer Mayenda (61), Daniel Ballard (73) i Wilson Isidor (90+2) su donijeli uvjerljivu pobjedu domaćoj momčadi.

Brighton je do šeste minute sučevog dodatka imao u rukama pobjedu protiv Fulhama, zahvaljujući pogotku Matthewa O'Rileyja iz kaznenog udarca (55), a onda je Rodrigo Muniz donio bod gostima iz Londona.