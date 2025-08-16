Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE SAŽETAK

VIDEO Richarlison dao čudesne škarice, Vušković opet na klupi

Piše HINA, Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Richarlison dao čudesne škarice, Vušković opet na klupi
Foto: TONY O BRIEN

TOTTENHAM - BURNLEY 3-0 'Spursi' su odličnom predstavom otvorili novu sezonu Premier lige, Richarlison je zabio dva sjajna gola, a sve je s klupe odgledala hrvatska senzacija Luka Vušković

Brazilski napadač Richarlison postigao je dva pogotka u uvjerljivoj domaćoj pobjedi (3-0) Tottenhama protiv Burnleyja na startu nove sezone engleske Premier lige.  

Osim Richarlisona (10, 60), strijelac za Spurse bio je i Brennan Johnson (66), a dvije asistencije je upisao Mohammed Kudus.

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković ostao je na klupi za pričuve domaće momčadi i drugu utakmicu zaredom bio je u zapisniku londonskog kluba premda se u zadnje vrijeme često spominjalo da će na posudbu u HSV.

ČUDO OD STOPERA Veliki obrat hrvatske senzacije? Tottenham povukao bitan potez
Veliki obrat hrvatske senzacije? Tottenham povukao bitan potez

VIDEO: TOTTENHAM - BURNLEY 3-0

Odličan start u povratničkoj sezoni u elitnom društvu imali su nogometaši Sunderlanda, koji su pred svojim navijačima s 3-0 nadigrali West Ham United. Eliezer Mayenda (61), Daniel Ballard (73) i Wilson Isidor (90+2) su donijeli uvjerljivu pobjedu domaćoj momčadi.

Brighton je do šeste minute sučevog dodatka imao u rukama pobjedu protiv Fulhama, zahvaljujući pogotku Matthewa O'Rileyja iz kaznenog udarca (55), a onda je Rodrigo Muniz donio bod gostima iz Londona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025