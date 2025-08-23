Obavijesti

OD LJETA U KARLSRUHERU

VIDEO Roko Šimić zabio prvi gol u novom klubu! Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

Podsjetimo, Šimić je u karijeri igrao za Lokomotivu, RB Salzburg, Zurich, Cardiff i Kortrijk. Prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura

Roko Šimić (21) ovog je ljeta prešao na posudbu u njemački Karlsruher iz Cardiffa, a u 3. kolu druge Bundeslige zabio je prvi gol. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatska U-21 reprezentacija u Koprivnici 01:08
Hrvatska U-21 reprezentacija u Koprivnici | Video: Ante Buškulić/24sata

Njegova je momčad dočekala Braunschweig i povela u 16. minuti golom Hrvata kojem je asistirao Jung. 

Gol Šimića pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Šimić je u karijeri igrao za Lokomotivu, RB Salzburg, Zurich, Cardiff i Kortrijk. Prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura. 

OSTALO

