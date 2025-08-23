VIDEO Roko Šimić zabio prvi gol u novom klubu! Pogledajte

Roko Šimić (21) ovog je ljeta prešao na posudbu u njemački Karlsruher iz Cardiffa, a u 3. kolu druge Bundeslige zabio je prvi gol.

Njegova je momčad dočekala Braunschweig i povela u 16. minuti golom Hrvata kojem je asistirao Jung.

Podsjetimo, Šimić je u karijeri igrao za Lokomotivu, RB Salzburg, Zurich, Cardiff i Kortrijk. Prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura.