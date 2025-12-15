Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORAZ U SERIE A

VIDEO Roma minimalno slavila protiv Coma, Smolčić i Baturina započeli pa ih Fabregas izvadio

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Roma minimalno slavila protiv Coma, Smolčić i Baturina započeli pa ih Fabregas izvadio
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Martin Baturina i Hrvoje Smolčić započeli su utakmicu protiv Rome, ali nisu do posljednje minute ostali na terene. Trener Cesc Fabregas izvadio ih obojicu je iz igre u 79. minuti

U susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je na Olimpicu pobijedila Como sa 1-0. Jedini gol na utakmici postignut je u 60. minuti, a strijelac je bio Wesley.

Domaćini su zabili gol u situaciji dok je gostujući branič Jayden Addai ostao ležati nakon jednog starta na loptu. To je iskoristio Devyne Rensch ubacivši pred vrata do Matiasa Soulea koji je produžio do Wesleyja, a ovaj sjajno pogodio u suprotni kut.

regulatorni košmar Propada povijesni plan Talijana s klubovima Modrića i Baturine?
Propada povijesni plan Talijana s klubovima Modrića i Baturine?

Roma je bila bolja i u prvom dijelu, međutim Gasperinijeva momčad nije iskoristila nekoliko odličnih prilika.

Como nije pokazao previše, a najbolju priliku za izjednačenje gosti su imali u 86. minuti, no Stefan Posch se nije najbolje snašao. Za goste su Martin Baturina i Ivan Smolčić igrali do 79. minute.

Pobjednički gol pogledajte OVDJE.

Roma je ovom pobjedom prekinula niz od dva uzatopna poraza, dok je Como upisao drugi uzastopni poraz. Roma je četvrta sa 30 bodova, tri manje od lidera Intera. Como se nalazi na sedmoj poziciji sa 24 boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda
ANA KURNJIKOVA

FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda

Nekadašnja teniska zvijezda i jedna od najglamuroznijih sportašica svijeta, Ana Kurnjikova (44), godinama se uspješno skriva od očiju javnosti, posvetivši se mirnom obiteljskom životu. Ima troje djece sa slavnim pjevačem Enriqueom Iglesiasom
Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'
FOTO: IZAZVALA JE POMPU

Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'

Tenisačica Océane Dodin šokirala je svijet operacijom povećanja grudi! Prva aktivna igračica koja je to učinila izazvala je lavinu komentara i otvorila tabu temu prava sportašica na vlastito tijelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025