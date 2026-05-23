VIDEO Rudeš osigurao povratak u HNL u pretposljednjem kolu

Piše HINA, Issa Kralj,
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Rudeš će u društvu najboljih zamijeniti Vukovar 1991 koji je završio na zadnjem mjestu HNL-a te će se vratiti u drugu ligu nakon samo jedne sezone

Nogometaši Rudeša došli su do važne pobjede u 32. kolu 1. NL protiv Dugopolja (3-0). Sljedećeg vikenda igra se posljednje kolo prvenstva, ali nakon današnje pobjede Rudeš će od sljedeće sezone ponovno nastupati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Rudeš je prvi na tablici sa 62 boda, a u prošlom 31. kolu upisali su poraz protiv Cibalije (2-3). 

U utakmici protiv Dugopolja gosti su poveli već u 4. minuti kada je zabio Duje Korač na ubačaj Popovića. Domaćini su mogli brzo uzvratiti samo dvije minute kasnije, no Antunović je nakon ubačaja s lijeve strane glavom pogodio gredu.

BITKA ULAZI U ZAVRŠNICU
TKO ĆE U HNL? Šef Cibalije: Odustali smo, rekli su nam da uopće ne podnosimo zahtjev

Na 2-0 je u 31. minuti povećao Jurica Poldrugač koji je nakon driblinga pogodio suprotni kut mreže. Za konačnih 3-0 strijelac je ponovno bio Poldrugač i vratio Rudeš u HNL nakon dvije godine pauze. Sve golove možete pogledati OVDJE

Sastav iz zapadnog dijela Zagreba spojio je dvije prvoligaške sezone od 2017. do 2019. godine, dok mu je sezona 2023/24. bila treća. Tada je u 36 kola ostvario samo jednu pobjedu. Rudeš će u društvu najboljih zamijeniti Vukovar 1991 koji je završio na zadnjem mjestu HNL-a te će se vratiti u drugu ligu nakon samo jedne sezone.

Drugoplasirane Sesvete imaju 57, dok je Dugopolje ostalo četvrto sa 54 boda, koliko ima i treća Cibalia.   

