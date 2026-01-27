Obavijesti

Sport

Komentari 10
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Rukometni svijet bruji o ovoj završnici! Mađari ostali bez sedmerca u zadnjim sekundama

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Rukometni svijet bruji o ovoj završnici! Mađari ostali bez sedmerca u zadnjim sekundama
Foto: RTL/screenshot

Mađarska je imala napad za pobjedu u posljednjih dvadesetak sekundi utakmice pri rezultatu 32-32. Njezin igrač probio se prema golu, skočio na šut pa bivao srušen u izglednoj prilici. Ali za to nije dobio sedmerac

Admiral

U jeku napetog Europskog prvenstva u rukometu, gdje se svaka pobjeda i svaki bod broje kao suho zlato, od velike bi važnosti mogla biti završnica utakmice između Švedske i Mađarske, ključnog dvoboja čiji ishod izravno utječe na sudbinu hrvatske reprezentacije. Utakmica je završila bez pobjednika (32-32).

Mađarska je imala napad za pobjedu u posljednjih dvadesetak sekundi utakmice pri rezultatu 32-32. Njezin igrač probio se prema golu, skočio na šut pa bivao srušen u izglednoj prilici.

RAČUNICE ZA DALJE Evo što može čekati Hrvatsku u polufinalu Europskog prvenstva
Evo što može čekati Hrvatsku u polufinalu Europskog prvenstva

Umjesto očekivanog sedmerca koji bi Mađarima vjerojatno donio pobjedu, suci su sudili probijanje, odnosno prekršaj u napadu. Šveđani su dobili loptu, no njihov pokušaj sa svoje polovice terena ne pronalazi put do prazne mreže te utakmica završava neriješenim rezultatom.

Ova odluka izazvala je šok i nevjericu ne samo među mađarskim igračima i stožerom, već i među brojnim rukometnim fanovima. "Kakva krađa, čisti sedmerac", "Ovo je više smiješno! Velika šteta za Mađarsku!", "Sedmerac ko kuća, igrač je već bio u zraku" i "Kakva pljačka sudaca" samo su neke od reakcija koje oslikavaju opće raspoloženje. Navijači su bili zgroženi suđenjem, smatrajući da je takva odluka u posljednjim sekundama ključne utakmice bacila mrlju na regularnost natjecanja.

VIDEO: BEZ DLAKE NA JEZIKU Cindrić žestoko: Toliko sam ljut! Raspored na Euru je katastrofa
Cindrić žestoko: Toliko sam ljut! Raspored na Euru je katastrofa

Ovaj remi ima ogromnu težinu i za Hrvatsku. Naime, hrvatski rukometaši upravo u srijedu igraju odlučujuću utakmicu za prolazak u polufinale protiv Mađarske. Nakon velike pobjede nad Slovenijom 29-25, ali i brige zbog ozljede Zvonimira Srne, izabranicima je potrebna pobjeda. Mađari će u taj dvoboj ući s dodatnim motivom, osjećajući se oštećenima, ali i bez rezultatske važnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026