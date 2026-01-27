VIDEO Rukometni svijet bruji o ovoj završnici! Mađari ostali bez sedmerca u zadnjim sekundama

U jeku napetog Europskog prvenstva u rukometu, gdje se svaka pobjeda i svaki bod broje kao suho zlato, od velike bi važnosti mogla biti završnica utakmice između Švedske i Mađarske, ključnog dvoboja čiji ishod izravno utječe na sudbinu hrvatske reprezentacije. Utakmica je završila bez pobjednika (32-32).

Mađarska je imala napad za pobjedu u posljednjih dvadesetak sekundi utakmice pri rezultatu 32-32. Njezin igrač probio se prema golu, skočio na šut pa bivao srušen u izglednoj prilici.

Umjesto očekivanog sedmerca koji bi Mađarima vjerojatno donio pobjedu, suci su sudili probijanje, odnosno prekršaj u napadu. Šveđani su dobili loptu, no njihov pokušaj sa svoje polovice terena ne pronalazi put do prazne mreže te utakmica završava neriješenim rezultatom.

Ova odluka izazvala je šok i nevjericu ne samo među mađarskim igračima i stožerom, već i među brojnim rukometnim fanovima. "Kakva krađa, čisti sedmerac", "Ovo je više smiješno! Velika šteta za Mađarsku!", "Sedmerac ko kuća, igrač je već bio u zraku" i "Kakva pljačka sudaca" samo su neke od reakcija koje oslikavaju opće raspoloženje. Navijači su bili zgroženi suđenjem, smatrajući da je takva odluka u posljednjim sekundama ključne utakmice bacila mrlju na regularnost natjecanja.

Ovaj remi ima ogromnu težinu i za Hrvatsku. Naime, hrvatski rukometaši upravo u srijedu igraju odlučujuću utakmicu za prolazak u polufinale protiv Mađarske. Nakon velike pobjede nad Slovenijom 29-25, ali i brige zbog ozljede Zvonimira Srne, izabranicima je potrebna pobjeda. Mađari će u taj dvoboj ući s dodatnim motivom, osjećajući se oštećenima, ali i bez rezultatske važnosti.