Cindrić žestoko: Toliko sam ljut! Raspored na Euru je katastrofa

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije s 29-25 (14-11). Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica protiv Mađarske (18 sati).

Luka Cindrić zabio je dva gola uz dvije asistencije u pobjedi nad Slovencima, a nakon utakmice oštro je kritizirao EHF i organizaciju Eura.

- Prvo bih se dotaknuo činjenice da već sutra igramo utakmicu s Mađarskom. To će biti manje od 24 sata. Mislim, taj koji je organizirao utakmicu sigurno se nije bavio sportom. Sad ćemo mi... Dat ću jedan primjer. Toliko se odričemo kroz cijele pripreme i ovih šest-sedam utakmica...Doslovno nam plasman u polufinale ovisi o utakmici s Mađarskom, za koju mi imamo manje od 24 sata odmora - rekao je vidno frustrirani Cindrić, koji je nastavio...

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Jako je teško i intenzivno. Sve me živo boli, ne samo mene... Sve nas! Načeti smo. Ne uspijete se regenerirati ni u dva dana, a kamoli jednom! Jednostavno, nije da tražim opravdanja za sebe i nas, ali mislim da se definitivno treba nešto u budućnosti pitati i igrače. Volio bih to promijeniti.

Rukometaši će, zaključno s utakmicom protiv Mađarske, odigrati tri u utakmice u samo četiri dana...

- Ovo je ludo, ovo je katastrofa i definitivno nije zdravo za nikoga, pa tako i za nas. Morao sam to reći da izađe iz mene. Toliko sam ljut na to, ne mogu vjerovati što rade na tako velikom natjecanju - smatra Cindrić.

Malmo: Trening hrvatske reprezentacije uoči sutrašnje utakmice protiv Slovenije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ipak, snagu nalazi u suigračima, navijačima i ljubavi prema reprezentaciji.

- Koliko god je teško, kad odjenete ovaj dres, uvijek nekako dobijete dodatnu motivaciju. Jedan drugoga bodrimo i iz nas izlazi dodatnu energiju. Volio bih da svatko osjeti taj osjećaj. Mađari su vrhunska reprezentacija, agresivna i čvrsta, vidjeli smo da su jako dobri pripremljeni. To neće biti lagana utakmica. Nadam se da ćemo se dobro odmoriti i da ćemo se baciti na glavu i dati sve u tom trenutku - zaključio je Cindrić.