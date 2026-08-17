VIDEO Rus je novi igrač Dinama! Pogledajte kako su 'modri' predstavili novo pojačanje

Ruski nogometaš Kiril Kravcov (24) novi je igrač Dinama, objavio je zagrebački klub na službenim stranicama. Sjajni 24-godišnji vezist pojačat će konkurenciju u sredini terena gdje može pokriti više pozicija, od zadnjeg veznog do uloge “osmice”. U Dinamu će ponajprije konkurirati za ulogu defenzivnog veznog.

Rođen je 14. lipnja 2002. godine u Sankt Peterburgu, visok je 189 cm, prošao je školu Zenita, a za prvu momčad kluba iz rodnog grada debitirao je u proljeće 2021. Istodobno je nastupao i za drugu Zenitovu momčad. Ujesen iste godine zaigrao je za Zenit i u skupini Lige prvaka. Kasnije je pola godine nastupao za Nižnji Novgorod na posudbi, a od ljeta 2022. godine bio je član Sočija. Sa Zenitom je osvojio dva naslova prvaka i dva pokala Superkupa, nastupao je za rusku reprezentaciju u uzrastima od U-17 do U-21.

- Iznimno sam ponosan što sam postao igrač tako velikog kluba kao što je Dinamo. Imam velike ambicije da doživimo velike stvari zajedno, uvjeren sam da će tako i biti. Isto tako osjećam posebnu obavezu prema legendarnoj “Dinamovoj petici”, broj koji su nosili velikani kao što su naš počasni predsjednik Velimir Zajec i Arijan Ademi. Jedva čekam biti spreman i istrčati na Maksimir, stadion na kojem se osjeća snaga velike nogometne povijesti, istaknuo je Kravcov po potpisu ugovora s Dinamom.