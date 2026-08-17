VIDEO Rus je novi igrač Dinama! Pogledajte kako su 'modri' predstavili novo pojačanje

Dinamo je doveo ruskog veznjaka Kirila Kravcova (24), bivšeg igrača Zenita i Sočija, koji stiže pojačati sredinu terena
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Ruski nogometaš Kiril Kravcov (24) novi je igrač Dinama, objavio je zagrebački klub na službenim stranicama. Sjajni 24-godišnji vezist pojačat će konkurenciju u sredini terena gdje može pokriti više pozicija, od zadnjeg veznog do uloge “osmice”. U Dinamu će ponajprije konkurirati za ulogu defenzivnog veznog.
Rođen je 14. lipnja 2002. godine u Sankt Peterburgu, visok je 189 cm, prošao je školu Zenita, a za prvu momčad kluba iz rodnog grada debitirao je u proljeće 2021. Istodobno je nastupao i za drugu Zenitovu momčad. Ujesen iste godine zaigrao je za Zenit i u skupini Lige prvaka. Kasnije je pola godine nastupao za Nižnji Novgorod na posudbi, a od ljeta 2022. godine bio je član Sočija. Sa Zenitom je osvojio dva naslova prvaka i dva pokala Superkupa, nastupao je za rusku reprezentaciju u uzrastima od U-17 do U-21.
- Iznimno sam ponosan što sam postao igrač tako velikog kluba kao što je Dinamo. Imam velike ambicije da doživimo velike stvari zajedno, uvjeren sam da će tako i biti. Isto tako osjećam posebnu obavezu prema legendarnoj “Dinamovoj petici”, broj koji su nosili velikani kao što su naš počasni predsjednik Velimir Zajec i Arijan Ademi. Jedva čekam biti spreman i istrčati na Maksimir, stadion na kojem se osjeća snaga velike nogometne povijesti, istaknuo je Kravcov po potpisu ugovora s Dinamom.
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