VIDEO Salto mortale Tudora! Debitanta stavio na gol pa ga vadio u 17. minuti nakon kiksa

Prva utakmica osmine finala Lige prvaka pretvorila se u noćnu moru za mladog golmana Tottenhama Antonína Kinskýja (22). Na gostovanju kod Atlético Madrida londonska momčad primila je tri gola u prvih 15 minuta, a trener Igor Tudor reagirao je već u 17. minuti i povukao češkog golmana iz igre. On je tako posao prvi golman koji je zamijenjen u prvih 20 minuta bez da se ozlijedio, a statistika govori kako je izravni krivac za sva tri gola koja je primio.

Atlético je furiozno otvorio susret na svom stadionu. Antoine Griezmann iskoristio je veliku pogrešku obrane i vratara za 1-0, zatim su domaći povisili na 2-0 nakon nove loše reakcije zadnje linije Tottenhama, a treći pogodak zabio je Julián Álvarez nakon još jednog katastrofalnog dodavanja Kinskýja prema suigračima. Momčad iz Londona potpuno se raspala pod pritiskom domaćina, a Tudor je brzo reagirao i već u 17. minuti umjesto Kinskýja u igru poslao Guglielma Vicaria. Video izlaska pogledajte OVDJE.

Ipak, problemi za Tottenham tu nisu stali jer je u 22. minuti četvrti pogodak za Atlético zabio Robin Le Normand. Upitan je i potez hrvatskog trenera koji je Kinskýja gurnuo u vatru u ovako važnoj utakmici iako prije toga nikada nije branio u Ligi prvaka za Spurse.

Ovaj rijedak prizor, zamjena golmana nakon samo 17 minuta igre bez ozljede, odmah je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama. Navijači diljem svijeta komentirali su dramatičan početak utakmice i sudbinu mladog golmana. Velik dio komentara nije bio podrugljiv, nego je bio pun suosjećanja prema Čehu.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

"Jadni dečko, iskreno mi ga je žao", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ovo bi mi uništilo samopouzdanje na 20 godina".

Pojedini navijači povukli su paralelu s nesretnim nastupom Lorisa Kariusa u finalu Lige prvaka 2018., kada je tadašnji vratar Liverpoola napravio nekoliko velikih pogrešaka protiv Reala.

Dok su simpatije većinom bile usmjerene prema Kinskýju, dio kritika završio je na račun Igora Tudora. Mnogi su se pitali je li bila dobra odluka dati priliku mladom i neiskusnom golmanu u tako važnoj utakmici, pogotovo u trenutku kada Tottenham prolazi kroz vrlo turbulentno razdoblje sezone. Noć koja je za Kinskýja trebala biti veliki europski debi tako se pretvorila u jednu od najtežih večeri njegove dosadašnje karijere.