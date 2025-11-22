VIDEO Samo ga je sreća spasila: Reklamni pano pao pored prestrašenog Čabraje. 'Je**te!'

Prošle sezone golmanski instikt Ivana Kelave spasio je voditeljicu Valentinu Miletić. Tijekom emisije koju su vodili pored terena, vjetar je zapuhao i povukao za sobom reflektor koji je pao, a srećom, Kelava je bio priseban i rukom je spriječio da ne udari voditeljicu. Ako je tada Kelava bio spasitelj, trener Vukovara Silvijo Čabraja ovaj put se može samo zahvaliti sreći ili nekoj drugoj sili.

Dok je davao izjavu za televiziju nakon poraza od Slaven Belupa (4-1), vjetar je silovito zapuhao i srušio reklamni pano koji je pao iza njega. Sreća je velika što je pao na stražnji dio, a ne na prednji, ispred kojeg su se nalazili upravo Čabraja i komentator MAXSporta. No, bio je trener Vukovara vidljivo prestrašen, što je dočarala njegova reakcija nakon pada.

- O je**te - uzviknuo je uplašeni Čabraja i zbunjeno pogledao iza sebe pa u komentatora.

- Ovaj put u drugom smjeru, srećom po nas, ali i vas, pogotovo - kazao mu je komentator, a trener Vukovara, još malo pod dojmom, se nasmijao, shvativši da je imao veliku sreću.

