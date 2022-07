VIDEO Schumacherov sin osvojio prve bodove u Formuli 1. Sestra Gina: 'Za mene je on pobjednik'

Šampanjac, fešta... Ne. Na Silverstoneu se nije slavila pobjeda ili postolje Micka Schumachera (23), već prvi bodovi u Formuli 1.

Sin legendarnog F1 vozača minulog je vikenda došao do prvih bodova u 31. utrci na najvećoj svjetskoj pozornici. Toliko osporavan i kritiziran, Mick je sada pokazao da mu možda treba vremena da se zagrije, no da u njemu ima 'ono nešto'. Hoće li to biti dovoljno za neke veće uspjehe, vrijeme će pokazati...

U jubilarnoj 10. utrci sezone, Schumacher je zauzeto osmo mjesto, a u njegovom taboru slavilo se kao da je pobijedio. Sestra Gina zalila ga je pjenušcem i na Instagram priči napisala: "Za mene je pobjednik".

Podsjetimo, Mick je prije dvije godine bio testni vozač Alfa Romea i Haasa, koji mu je dao ugovor. U prvoj sezoni najbolji rezultat mu je bilo 12. mjesto u Mađarskoj, a ove na otvaranju u Bahreinu, kada je završio jedanaesti.

Mick je s prva četiri boda sada zauzeo 17. mjesto u ukupnom poretku, a na dnu ostavio Nicholasa Latifija i Nica Hülkenberga, koji ove sezone još nisu osvojili bodove.

