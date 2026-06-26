VIDEO Senegal - Irak 5-0: Afrička momčad petardom ostala u igri za prolazak dalje

Nogometna reprezentacija Senegala deklasirala je Irak 5-0 u odlučujućoj utakmici posljednjeg kola skupine I Svjetskog prvenstva, odigranoj na stadionu u Torontu. Ovom pobjedom, prvom na turniru, afrička momčad osvojila je treće mjesto u skupini i zadržala izglede za plasman u osminu finala kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa. Iraku, s druge strane, ovaj poraz znači i kraj natjecanja bez ijednog osvojenog boda.

Utakmica je za Senegalce bila od presudne važnosti. Nakon poraza od Francuske (1-3) i Norveške (2-3), samo ih je pobjeda, i to po mogućnosti što uvjerljivija, ostavljala u igri za nokaut fazu. Svjesni da bi im gol-razlika mogla biti ključna, izabranici Papea Thiawa od prve su minute krenuli po pobjedu.

Foto: Thomas Mukoya

Senegal je furiozno ušao u susret i poveo već u četvrtoj minuti. Nakon udarca iz kuta, najspretniji u gužvi bio je Habib Diarra, koji je poslao loptu u mrežu za najbrži pogodak Senegala u povijesti svjetskih prvenstava. Taj rani gol dao je krila afričkoj momčadi, a situacija je za Irak postala još teža samo devet minuta kasnije.

U 13. minuti, Sadio Mané sjurio se sam prema iračkom golmanu, a s leđa ga je kao posljednji igrač obrane srušio Rebin Sulaka. Sudac je u prvi mah pokazao žuti karton, no nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, odluka je ispravno promijenjena u izravni crveni karton. S igračem više i ranim vodstvom, činilo se da će Senegal lako riješiti utakmicu, no do kraja poluvremena, unatoč dominaciji, rezultat se nije mijenjao.

Ono što nisu uspjeli u prvom dijelu, Senegalci su s kamatama naplatili u nastavku. Ofenziva je postala konkretnija, a otpor Iraka počeo je popuštati. U 56. minuti, nakon sjajnog posla Laminea Camare koji je oteo loptu na sredini terena, Ismaïla Sarr je preciznim udarcem povisio na 2-0. Samo tri minute kasnije, Pape Gueye fantastičnim udarcem s distance postiže treći pogodak i definitivno rješava pitanje pobjednika.

Foto: KEVIN SOUSA

Isti igrač ponovno je bio strijelac u 71. minuti za 4-0, a točku na "i" uvjerljive predstave stavio je Iliman Ndiaye, još jednim sjajnim dalekometnim udarcem u 82. minuti za konačnih 5-0. Dominaciju Senegala najbolje oslikava i statistika očekivanih golova (xG), koja je iznosila 3,03 naspram skromnih 0,18 za Irak.

Golove pogledajte OVDJE.

Ovom pobjedom Senegal je natjecanje u skupini I završio na trećem mjestu s tri boda i gol-razlikom +2, iza Francuske (devet bodova) i Norveške (šest bodova). S obzirom na novi format Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija, osam od dvanaest trećeplasiranih momčadi izborit će plasman u osminu finala. Senegalci se sada moraju nadati da će njihov učinak biti dovoljan za prolazak, a upravo bi im uvjerljiva pobjeda i pozitivna gol-razlika mogli biti presudan faktor u poretku trećeplasiranih. Za Irak je turnir gotov s tri poraza i teškom gol-razlikom 1-12.