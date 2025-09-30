Obavijesti

KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Twitter

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna

Kao igrač Dinama rušio je Atalantu, Chelsea, Tottenham, West Ham, a da je klasa vječna, dokazao je Mislav Oršić (32), još jednom, na velikoj sceni, ovaj put u dresu Pafosa.

Ciparski prvak je u drugom kolu Lige prvaka na svome terenu dočekao Bayern koji je furiozno ušao u utakmicu i nakon 34 minute vodio 4-0 golovima Kanea (2x), Jacksona i Guerreira.

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Pafos v Red Star Belgrade
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Senzacionalnom predstavom najavili su kako bi mogli i nadmašiti prošlosezonsku pobjedu protiv Dinama (8-2), igrači Pafosa nisu znali što ih je snašlo, no u 45. minuti zablistao je hrvatski nogometaš i pokazao da je njegova desnica i dalje sposobna priuštiti golove za pamćenje.

Golčinu Oršića pogledajte OVDJE

Bio mu je to sedmi gol u 13. nastupu u grupnoj fazi Lige prvaka. Vrlo vjerojatno neće nešto posebno potresti bavarskog velikana koji grabi prema uvjerljivoj pobjedi, ali za Oršu je itekako važan. Pokazao je da i dalje može igrati na najvećoj razini, a tko zna, možda ga uskoro opet ugledamo u dresu reprezentaciju. Krilni igrač njegova kalibra, s takvom desnicom, itekako nam je potreban.

