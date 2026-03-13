VIDEO Šok na spustu! Švicarac izletio, od udara je pukla skija

Austrijanac Vincent Kriechmayr pobijedio je u petak u spustu kojeg su skijaši vozili za Svjetski kup u Courchevelu, dok je Švicarac Marco Odermatt osvojio veliki Kristalni globus petu godinu zaredom i naslov u spustu treću sezonu zaredom. Kriechmayr je s vremenom 1:47.26 bio najbrži u pretposljednjoj spustaškoj utrci sezone, proslavivši svoju 20. pobjedu u Svjetskom kupu, desetu u spustu. Drugo mjesto je zauzeo Talijan Giovanni Franzoni s devet stotinki zaostatka (1:47.35), a treće Odermatt s 31 stotinkom zaostatka (1:47.57).

Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Spust je obilježila i nemila scena. Švicarski skijaš Alexis Monney izletio je sa staze i na prvi pogled izgledalo je jako bolno. Zabio se u zaštitnu ogradu, pukla mu je skija te je ispustio bolan krik. Počeo je kliziti niz planinu pa se dočekao na trbuh i tako se spuštao dok se nije naglo zaustavio. Srećom, pridigao se dosta brzo i većih problema nije bilo. Na cilj je došao na jednoj skiji.

Video pogledajte OVDJE.

Odermatt je znao da je zadržao globus u spustu čak i prije nego što je napustio startnu poziciju u Courchevelu, nakon što njegov sunarodnjak i jedini suparnik u utrci za Mali kristalni globus u spustu Franjo von Allmen nije uspio završiti utrku.

Odermatt je nakon današnjeg trećeg mjesta prvi u poretku spustaša s nedostižnih 670 bodova, dok je olimpijski pobjednik u spustu Von Allmen drugi s 435 bodova. Treći je Franzoni s 354 boda. Odermatt također vodi u poretku superveleslaloma i veleslaloma. A s 1.590 bodova u ukupnom poretku, Odermatt sada ima 632 boda prednosti ispred Lucasa Pinheira Braathena koji ga, sa šest preostalih utrka do kraja sezone, više ne može prestići.

Ovaj vikend su u Courchevelu na rasporedu dva superveleslaloma prije završnice u Kvitfjellu.