VIDEO Šokirani Durant ovako je reagirao na vijest o Dončiću. 'Pa sada bilo tko od nas može otići'

Kevin Durant je 2016. godine šokirao NBA svijet i kao slobodan igrač otišao u Golden State Warriorse s kojima je tvorio jednu od najjačih momčadi u povijesti. Do danas je to bio najsenzacionalniji transfer u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. No, bio je nezadovoljan u Oklahomi, slobodan na tržištu i vagao je opcije. Devet godina kasnije, čelnici Lakersa i Dallasa priredili su razmjenu o kojoj baš nitko ništa nije znao, pa ni sami akteri.

Pokretanje videa... 00:39 Luka Dončić i djevojka na Rabu | Video: 24sata Video

Luka Dončić karijeru će nastaviti u Los Angelesu, a Anthony Davis seli u Maverickse. Cijeli posao odradili su u tajnosti, igrači su ostali u šoku pa čak ni LeBron James, kojeg se puno toga pita, nije ništa znao. I zato je to, smatraju mnogi, najšokantnija razmjena u povijesti NBA lige.

Dok glavni akteri još šute, Kevin Durant je prokomentirao ovaj posao koji je postao glavna tema u cijelom svijetu. On je za to doznao tijekom utakmice Phoenixa, bio je u šoku.

- Ludo, potpuno ludo. Nikad ne bih pomislio da će Luka Dončić biti razmijenjen u ovoj dobi, usred sezone. NBA je divlje mjesto. Ako on može biti razmijenjen, svi su na raspolaganju - kazao je Durant.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

- Ovo je sigurno najveći trejd koji sam vidio otkako sam u NBA ligi, čak otkako je pratim. Ovo je ludo. Sad bi i svi ostali klubovi mogli dobiti samopouzdanja da kažu 'je**š sve, razmijenit ćemo najbolje igrače ako stvar ne funkcionira'.