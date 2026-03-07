VIDEO Spavaš li mirno, Ilija Sivonjiću? Igrač Gorice promašio nemoguće, Carević u nevjerici

Gorica i Slaven Belupo odigrali su 2-2 u 25. kolu HNL-a, a o jednoj situaciji s utakmice dugo će se pričati.

Igrala se 83. minuta kada je igrač Gorice Theo Epailly dobio savršenu povratnu loptu na drugoj stativi i samo je trebao pospremiti dodavanje u gol. Ipak, pogodio je u stativu i izazvao nevjericu kod komentatora utakmice, ali i trenera Marija Carevića.

Podsjetio je pomalo ovaj promašaj na onaj Ilije Sivonjića iz 2009. godine kada je praktički na gol liniji zaustavio loptu koja je išla u gol. Bilo je to na utakmici Dinama i Cibalije, a "modri" su u tom trenutku gubili 0-1.

Gorica je povela u 13. minuti golom Pavičića, a Božić je u 55. zabio za 1-1. Gosti su preokrenuli u 74. golom Mitrovića, a konačan rezultat postavio je Pavičić drugim golom u 76. minuti.

Momčad iz Turopolja ostala je osma s 27 bodova, dok je Slaven Belupo četvrti sa 35 bodova.