VIDEO Spavaš li mirno, Ilija Sivonjiću? Igrač Gorice promašio nemoguće, Carević u nevjerici

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Podsjetio je pomalo ovaj promašaj Gorice na onaj Ilije Sivonjića iz 2009. godine kada je praktički na gol liniji zaustavio loptu koja je išla u gol. Bilo je to na utakmici Dinama i Cibalije, a "modri" su u tom trenutku gubili 0-1

Admiral

Gorica i Slaven Belupo odigrali su 2-2 u 25. kolu HNL-a, a o jednoj situaciji s utakmice dugo će se pričati. 

Igrala se 83. minuta kada je igrač Gorice Theo Epailly dobio savršenu povratnu loptu na drugoj stativi i samo je trebao pospremiti dodavanje u gol. Ipak, pogodio je u stativu i izazvao nevjericu kod komentatora utakmice, ali i trenera Marija Carevića. 

Podsjetio je pomalo ovaj promašaj na onaj Ilije Sivonjića iz 2009. godine kada je praktički na gol liniji zaustavio loptu koja je išla u gol. Bilo je to na utakmici Dinama i Cibalije, a "modri" su u tom trenutku gubili 0-1. 

Gorica je povela u 13. minuti golom Pavičića, a Božić je u 55. zabio za 1-1. Gosti su preokrenuli u 74. golom Mitrovića, a konačan rezultat postavio je Pavičić drugim golom u 76. minuti. 

Momčad iz Turopolja ostala je osma s 27 bodova, dok je Slaven Belupo četvrti sa 35 bodova. 

