VIDEO Specijaliziran za golove škaricama! Marokanac u osam dana drugi put izveo nemoguće

VIDEO Specijaliziran za golove škaricama! Marokanac u osam dana drugi put izveo nemoguće
S uvjerljivih 3-0 protiv Zambije, Maroko je osvojio skupinu A sa sedam bodova i poslao jasnu poruku svim konkurentima na Afričkom kupu nacija

Marokanski napadač Ayoub El Kaabi prometnuo se u glavnu priču grupne faze Afričkog kupa nacija. Domaćin turnira ima novog heroja, čovjeka koji je u samo tri utakmice postigao dva gola škaricama, potezima koji se prepričavaju diljem nogometnog svijeta i koji su njegovu reprezentaciju uvjerljivo odveli u osminu finala.

"Lavovi Atlasa" u turnir su ušli kao jedni od glavnih favorita, a pritisak domaće javnosti bio je ogroman. U prvoj utakmici skupine A protiv Komora, odigranoj 21. prosinca, Maroko je dugo lomio otpor protivnika. Poveli su golom Brahima Díaza u 55. minuti, no utakmica je riješena tek 19 minuta kasnije, i to na spektakularan način. Ayoub El Kaabi, 32-godišnji napadač grčkog Olympiakosa, primio je loptu u kaznenom prostoru i bez previše razmišljanja izveo savršene škarice, poslavši loptu u mrežu za konačnih 2-0. Bio je to trenutak čiste nogometne čarolije koji je zapalio tribine i najavio što se od njega može očekivati.

Taj gol pogledajte OVDJE.

Predstava za pamćenje i nova akrobacija protiv Zambije

Nakon remija 1-1 s Malijem u drugom kolu, Maroku je za potvrdu prvog mjesta trebala pobjeda protiv Zambije u Rabatu. I dobili su je sa stilom. Od prve minute bilo je jasno tko je gazda na terenu, a domaćini su dominirali u svim segmentima igre, s posjedom lopte koji je prelazio 70 posto. Tko drugi nego El Kaabi načeo je goste već u devetoj minuti, ovaj put preciznim udarcem glavom nakon kornera. Prije poluvremena na 2-0 povisio je Brahim Díaz, a onda je u 53. minuti uslijedio trenutak za nogometne anale.

Nakon jednog ubačaja u šesnaesterac, lopta se odbila u zrak, a El Kaabi je, leđima okrenut golu, ponovno izveo akrobaciju. Njegov udarac škaricama bio je toliko precizan i snažan da zambijski golman nije imao nikakve šanse. Stadion je eruptirao, a osmijeh na licu El Kaabija nakon potvrde gola postat će jedna od slika ovog prvenstva. Priča ovog igrača, koji je s 15 godina napustio školu i radio kao stolar prije nego što je postao profesionalac, dobila je tako novo, nevjerojatno poglavlje.

Novi gol škaricama pogledajte OVDJE.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Group A - Zambia v Morocco
Foto: STRINGER/REUTERS

Maroko potvrdio status favorita

S uvjerljivih 3-0 protiv Zambije, Maroko je osvojio skupinu A sa sedam bodova i poslao jasnu poruku svim konkurentima. Igra koju prikazuju pod vodstvom izbornika Walida Regraguija djeluje moćno, a povratak ozlijeđenog Achrafa Hakimija, koji je u ovoj utakmici ušao s klupe, dodatno će ojačati momčad. Zambija je, s druge strane, završila svoj put na turniru bez pobjede.

