Obavijesti

Sport

Komentari 8
ISMIJALI SU GA

VIDEO Sramotan incident! Iz publike pljunuo igrača Dinama, Rijeka ga pretvorila u klauna

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Sramotan incident! Iz publike pljunuo igrača Dinama, Rijeka ga pretvorila u klauna
Foto: Instagram

Klub je jasno poručio da želi dvoranu u kojoj se svaki gledatelj, bez obzira na klupske boje, osjeća sigurno i kući odlazi s pozitivnim dojmovima

Sjajna domaća pobjeda HMNK Rijeke nad Futsal Dinamom u 9. kolu HMNL-a, kojom su Riječani slavili 6-3 i preuzeli vrh prvenstvene ljestvice, nažalost je ostala u sjeni ružnog incidenta s tribina.

Tijekom susreta, u trenutku dok je Dinamov igrač Mateo Mužar prilazio publici kako bi izveo aut, jedan domaći navijač pljunuo ga je, zbog čega je igra nakratko prekinuta. Iako je većina dvorane pružala glasnu i korektnu podršku domaćoj momčadi, potez jednog pojedinca bacio je mrlju na inače sjajnu sportsku večer u riječkoj dvorani.

TURNIR 'ČETIRI KAFIĆA' 'B cool' ušao u finale! Igrat će protiv momčadi Caffe bar Mama
'B cool' ušao u finale! Igrat će protiv momčadi Caffe bar Mama

HMNK Rijeka reagirala je odmah po završetku utakmice. Klub je na službenim kanalima objavio videozapis incidenta u kojem je lice neprimjerenog navijača prekriveno klaunskom maskom, uz dodatak cirkuske glazbe, čime su jasno dali do znanja kako gledaju na takvo ponašanje. Uz snimku su objavili i oštro priopćenje u kojem su nedvosmisleno osudili događaj.

Iz kluba su poručili da su na utakmici imali dvije "maskote", jednu koja je zabavljala djecu i publiku, Sharkyja, i drugu koja je pokušala pokvariti večer, ali u tome nije uspjela. Naglasili su kako takvo ponašanje nije frajersko, već šteti ugledu kluba, koji zbog sličnih ispada plaća kazne i trpi reputacijsku štetu.

Riječani su istaknuli da navijači imaju pravo navijati i podržavati svoju momčad, ali nemaju pravo vrijeđati, ponižavati ili fizički napadati protivničke igrače, suce ili bilo koga u dvorani. Posebno su upozorili na činjenicu da su među gledateljima bila djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom te da ovakvi postupci mogu izazvati kaos i ozbiljno ugroziti sigurnost svih prisutnih.

PRVI NA TABLICI Rijeka uvjerljivo slavila protiv Futsal Dinama: Luka Suton zabio 'petardu' Zagrepčanima
Rijeka uvjerljivo slavila protiv Futsal Dinama: Luka Suton zabio 'petardu' Zagrepčanima

Klub je jasno poručio da želi dvoranu u kojoj se svaki gledatelj, bez obzira na klupske boje, osjeća sigurno i kući odlazi s pozitivnim dojmovima, uz uvjerenje da će im u iskorjenjivanju ovakvih pojava pomoći i najvjerniji navijači, uključujući Armadu.

Na terenu je, unatoč incidentu, Rijeka odigrala jednu od svojih najboljih utakmica sezone. Predvodio ju je raspoloženi Luka Suton s čak pet pogodaka, čime je domaća momčad potvrdila ozbiljne ambicije u borbi za naslov. Ipak, sportski uspjeh ovoga je puta ostao u drugom planu zbog neprimjerenog čina koji ne pripada sportskim borilištima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba
KAKAV LUKSUZ

FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba

O igračkoj klasi Luke Modrića (40) više ne treba trošiti ni slova, ali pokazao je Hrvat da ima ukusa i za druge stvari. U centru Zagreba kupio je penthouse za oko 1,4 milijuna eura odštete, izvijestio je Jutarnji list
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025