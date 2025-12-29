VIDEO Sramotan incident! Iz publike pljunuo igrača Dinama, Rijeka ga pretvorila u klauna

Sjajna domaća pobjeda HMNK Rijeke nad Futsal Dinamom u 9. kolu HMNL-a, kojom su Riječani slavili 6-3 i preuzeli vrh prvenstvene ljestvice, nažalost je ostala u sjeni ružnog incidenta s tribina.

Tijekom susreta, u trenutku dok je Dinamov igrač Mateo Mužar prilazio publici kako bi izveo aut, jedan domaći navijač pljunuo ga je, zbog čega je igra nakratko prekinuta. Iako je većina dvorane pružala glasnu i korektnu podršku domaćoj momčadi, potez jednog pojedinca bacio je mrlju na inače sjajnu sportsku večer u riječkoj dvorani.

HMNK Rijeka reagirala je odmah po završetku utakmice. Klub je na službenim kanalima objavio videozapis incidenta u kojem je lice neprimjerenog navijača prekriveno klaunskom maskom, uz dodatak cirkuske glazbe, čime su jasno dali do znanja kako gledaju na takvo ponašanje. Uz snimku su objavili i oštro priopćenje u kojem su nedvosmisleno osudili događaj.

Iz kluba su poručili da su na utakmici imali dvije "maskote", jednu koja je zabavljala djecu i publiku, Sharkyja, i drugu koja je pokušala pokvariti večer, ali u tome nije uspjela. Naglasili su kako takvo ponašanje nije frajersko, već šteti ugledu kluba, koji zbog sličnih ispada plaća kazne i trpi reputacijsku štetu.

Riječani su istaknuli da navijači imaju pravo navijati i podržavati svoju momčad, ali nemaju pravo vrijeđati, ponižavati ili fizički napadati protivničke igrače, suce ili bilo koga u dvorani. Posebno su upozorili na činjenicu da su među gledateljima bila djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom te da ovakvi postupci mogu izazvati kaos i ozbiljno ugroziti sigurnost svih prisutnih.

Klub je jasno poručio da želi dvoranu u kojoj se svaki gledatelj, bez obzira na klupske boje, osjeća sigurno i kući odlazi s pozitivnim dojmovima, uz uvjerenje da će im u iskorjenjivanju ovakvih pojava pomoći i najvjerniji navijači, uključujući Armadu.

Na terenu je, unatoč incidentu, Rijeka odigrala jednu od svojih najboljih utakmica sezone. Predvodio ju je raspoloženi Luka Suton s čak pet pogodaka, čime je domaća momčad potvrdila ozbiljne ambicije u borbi za naslov. Ipak, sportski uspjeh ovoga je puta ostao u drugom planu zbog neprimjerenog čina koji ne pripada sportskim borilištima.