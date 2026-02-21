VIDEO Sreća prati hrabre! Evo kako je Kramarić zabio novi gol

Kako igra Andrej Kramarić, zabio za preokret! Hoffenheim gostuje kod Kölna, a Kramarić je zabio u 60. minuti za 2-1. Utakmica se odmah rasplamsala te je Köln vrlo brzo zabio za 2-2. Kramariću je ovo deveti gol u Bundesligi. Susret je završio 2-2.

Kombinirali su Asllani i Toure po lijevoj strani, odigrali sjajan dupli pas te je Toure pucao po golu. Lopta je pogodila prečku i odbila se na glavu hrvatskog napadača. Kramarić je pucao, a golman domaćih je rukom izbio loptu. Ipak, lopta je prešla crtu i počelo je slavlje navijača Hoffenheima.

Gol pogledajte OVDJE.

Samo tri minute nakon Mala je izjednačio na 2-2 te je utakmica ušla u sjajan ritam. Köln je poveo u 15. golom Achea, a Hoffenheim izjednačio nakon što je Kabak pogodio u 45. minuti, na samom kraju prvog dijela. Ostalo je 2-2 i svatko uzima bod.

