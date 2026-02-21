Obavijesti

Sport

Komentari 0
MILIMETRI ODLUČIVALI

VIDEO Sreća prati hrabre! Evo kako je Kramarić zabio novi gol

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sreća prati hrabre! Evo kako je Kramarić zabio novi gol
Foto: Screenshot/SportKlub

Kramarić zabio za preokret, ali Köln brzo izjednačio! Hoffenheim i Köln u dramatičnoj utakmici, Kramarić zabio devetim gol u Bundesligi. Golman skoro obranio, ali je lopta prešla crtu

Admiral

Kako igra Andrej Kramarić, zabio za preokret! Hoffenheim gostuje kod Kölna, a Kramarić je zabio u 60. minuti za 2-1. Utakmica se odmah rasplamsala te je Köln vrlo brzo zabio za 2-2. Kramariću je ovo deveti gol u Bundesligi. Susret je završio 2-2.

ODGOVORIO NA KRITIKU Niko Kovač na pitanje novinara: Koji to navijači? Adresa, broj, koliko ih je? Znate što mislim...
Niko Kovač na pitanje novinara: Koji to navijači? Adresa, broj, koliko ih je? Znate što mislim...
KAKAV PROFESIONALAC! Luka Vušković dobio odmor pa šokirao Nijemce: 'Nevjerojatno'
Luka Vušković dobio odmor pa šokirao Nijemce: 'Nevjerojatno'

Kombinirali su Asllani i Toure po lijevoj strani, odigrali sjajan dupli pas te je Toure pucao po golu. Lopta je pogodila prečku i odbila se  na glavu hrvatskog napadača. Kramarić je pucao, a golman domaćih je rukom izbio loptu. Ipak, lopta je prešla crtu i počelo je slavlje navijača Hoffenheima. 

Gol pogledajte OVDJE.

Samo tri minute nakon Mala je izjednačio na 2-2 te je utakmica ušla u sjajan ritam. Köln je poveo u 15. golom Achea, a Hoffenheim izjednačio nakon što je Kabak pogodio u 45. minuti, na samom kraju prvog dijela. Ostalo je 2-2 i svatko uzima bod.

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice
FOTO: JEZIVE SCENE

Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela je tešku nesreću u četvrtfinalu utrke na 1500 metara kad joj je suparnica prešla klizaljkom preko lica nakon sudara. Fotografije nesreće mogu biti uznemirujuće
Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026