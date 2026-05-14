VIDEO Štimac se obračunavao s navijačima Veleža: 'Ajde plači!'. Pjevali: 'Livada je uvijek livada'

Hrvatski športski klub Zrinjski u srijedu je na vrućem gostovanju u Vrapčićima osvojio Kup Bosne i Hercegovine remijem 1-1 s gradskim rivalom Veležom, uz pobjedu 1-0 u prvoj utakmici pod Bijelim brijegom. Izborio je tako plasman u drugo pretkolo Konferencijske lige, a osvoji li Freiburg Europsku ligu protiv Aston Ville i završi sedmi u Bundesligi, preskočit će dvije stepenice i startati iz play-offa za to natjecanje.

Nakon utakmice, koju je najbolji bosanskohercegovački sudac Irfan Peljto nakratko prekinuo jer su domaći huligani topovskim udarom pogodili golmana Zrinjskog Gorana Karačića, pred svojom su klupom igrači i stručni stožer zapjevali: "Raduje me jedna istina, da ću opet prvak biti ja, ali nikada Velež, neće nikada, livada je uvijek livada!".

Obračuni tribina su se nastavili i s trenerom "plemića" Igorom Štimcem. Nakon što su ga grubo vrijeđali i psovali ga, odgovorio im je povicima "mrš", "ajde doma plači" i pokazivanjem srednjeg prsta.

- Nismo sumnjali da imamo kvalitetu i kapacitet, sve što treba imati. Ovdje stanuje mentalitet pobjednika i navika pobjeđivanja. Prerano smo dali gol, onda kao da smo odustali od igre. Ograničili smo se na rijetko pokušavanje da iz kontre ugrozimo gol. Ponosan sam na igrače, klub, zaposlene, posebno navijače. Nismo puno puta imali priliku da nas prate i bodre. Sad su putovali 15 sati tamo i nazad do Bijeljine, za njih igramo. Na igrače sam posebno ponosan, nisam sudjelovao u kreiranju momčadi, ali bila je super uspješna sezona, ponovno za povijest - rekao je Štimac.

Sezona je bila povijesna u europskom segmentu jer je Zrinjski prvi klub iz Bosne i Hercegovine koji je dogurao do nokaut faze nekog Uefina natjecanja, u šesnaestini finala Konferencijske lige izbacio ga je Crystal Palace. Titulu nije uspio obraniti, otišla je banjalučkom Borcu, ali je proslavio trofej Kupa, u zapadnom Mostaru imao je i veliki doček.