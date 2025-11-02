VIDEO Štimca tjerali s tribine u Širokom! Nije bio dobrodošao, pogledajte što su navijači učinili

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, danas trener Zrinjskog iz Mostara, slavio je u hercegovačkom derbiju kod Širokog Brijega 2-1 u ludoj utakmici u kojoj je pred kraj isključen.

Potom je izveo performans pred TV kamerama, zatim i na konferenciji za medije, a nakon svega pojavila se videosnimka s tribine Pecare gdje je Štimac otišao sjesti nakon isključenja.

Naime, igrao se produžetak kada je Štimac ušao u teren i prigovorio sucu Luki Bilbiji zbog prekršaja kojega je dosudio za domaću momčad iako je njegov igrač Tyler Burey dobio udarac po licu. Sudac mu je najprije pokazao žuti karton, no Štimac je nastavio prigovarati i sudac ga je isključio.

Zaputio se na tribinu gdje nije bio dobrodošao. Domaći navijači tamo ga nisu htjeli pa je došlo do manjeg incidenta u kojem su Štimca tjerali s tribine.

Inače, na konferenciji za medije posvađao se s novinarom i nakon kraće prepirke tijekom koje je pravio grimase naprasno napustio prostoriju.