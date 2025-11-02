Obavijesti

VIDEO: IZGUBIO KONTROLU

Pogledajte obračun Štimca s novinarom: 'A štaaa? Ta, ta, ta'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Sportsport.ba/screenshot

Štimac isključen u derbiju s Širokim. Burno prosvjedovao, a zatim se sukobio s novinarom! Jedno ga pitanje izbacilo iz takta: "Pa kako to nismo dobili devet i pol godina ovdje kad smo zaštićeni? Hoćeš mi to objasniti?"

Trener Hrvatskoga športskog kluba Zrinjski Igor Štimac isključen je u subotnjem hercegovačkom derbiju protiv Širokog Brijega na Pecari koji je njegova momčad pobijedila 2-1 uz igrača više od 36. minute. Franjo Posavac doveo je domaćina šest minuta ranije u vodstvo, okrenuli su bivši dinamovac Mario Ćuže u nadoknadi prvog dijela i drugi na posudbi, Toni Majić, u 75.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i izbornik je u nadoknadi pocrvenio zbog prosvjeda prema sucu Luki Bilbiji zbog dosuđenog faula za Široki kad je njegov igrač dobio u lice. Grmio je na suđenje u TV intervjuu nakon utakmice, a imao je i obračun s jednim novinarom na konferenciji za medije nedugo potom.

Donosimo cijeli transkript presice.

Štimac: Na kraju moram biti zadovoljan jer, kako je krenulo, vidio sam poraz. Bio sam silno ljut u poluvremenu utakmice. Ako želimo biti prvaci, ako želimo dominirati, ako želimo više ove sezone postići, onda ovo nije način kako se može igrati nogomet u derbiju. Ne mogu biti sretan  jer smo pobijedili s igračem više. Ja sam došao ovdje uživati u nogometu sa svojom momčadi, ali nismo danas bili pravi. Pogledat ću, ne mogu vam komentirati vezano za crveni karton. Vidjet ćemo što je to bilo, međutim puno primjedbi imam i na svoje igrače, a i na arbitre koji su danas uništili jednu nogometu predstavu, i nama i Širokom.

Novinar: Da se osvrnete na suđenje i danas i u prethodnim utakmicama. Nije li ipak malo neprimjereno kad ste kazali da je netko sudački zaštićen s obzirom na to da je, evo, čovjek iz vašeg kluba već desetljećima na čelu sudačke komisije?

PREPIRAO SE NA PRESICI Bjegunac i Tudor gledali Štimca, on pobijedio pa izgubio živce: 'Nogomet nam je uništen. Bok'
Bjegunac i Tudor gledali Štimca, on pobijedio pa izgubio živce: 'Nogomet nam je uništen. Bok'

Štimac: Neću ja... Gledaj. Ti znaš, ako si dobronamjeran (on odgovara "jesam", op.a.), ja imam uvjet. Je li tako? Neću sad odgovarati na ta pitanja, meni je samo žao...

Novinar: Sudac u sudačkom timu je jedan iz Mostara.

Štimac: Kakve to veze ima? Kad budete tako gledali na stvari odakle je tko, a ne tko je tko i kakav je tko, imat ćemo problem.

Novinar: I kakvo je suđenje bilo.

Štimac: Pogledaj utakmicu još jednom. Ja malo bolje znam nogomet od tebe. Je li se slažeš?

Novinar: Sve je to u redu, ali...

Štimac: Ja malo bolje nogomet znam...

Novinar: Ali ipak je neprimjereno, evo vi ste...

Štimac: I za vas i za nas neprimjereno!

Novinar: Iz dosta stvari se vidi da ste, uz Borac, vi jedini zaštićeni u ligi.

Štimac: Po čemu?

Novinar: Po svemu.

OBJEDINILI MU KAZNE Igor Štimac kažnjen u BiH zbog ustaškog pozdrava 'ZDS'
Igor Štimac kažnjen u BiH zbog ustaškog pozdrava 'ZDS'

Štimac: Pa kako to nismo dobili devet i pol godina ovdje kad smo zaštićeni? Hoćeš mi to objasniti?

Novinar: Eh, to...

Štimac: A štaaa? Ta-ta-ta-ta...

Novinar: Pogledajte...

Štimac: Ajde, bolan, bježi! (ustaje i odlazi)

