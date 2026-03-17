VIDEO Što se događa s Kylianom Mbappéom? Snimka s treninga podijelila je navijače Reala...

Uoči ključne utakmice Lige prvaka protiv Manchester Cityja, atmosfera u taboru Real Madrida daleko je od mirne. U središtu pozornosti ponovno je njihova najveća zvijezda, Kylian Mbappé, čija je snimka s treninga izazvala pravu buru među navijačima Real Madrida.

Poznata španjolska sportska emisija El Chiringuito TV objavila je snimku s treninga "kraljevskog kluba". Video u trajanju od sedamdesetak sekundi prikazuje francuskog napadača kako se tijekom zagrijavanja opetovano drži za lijevo koljeno. Mbappé je napravio bolne grimase, šepao i djelovao kao da trpi ozbiljne bolove.

Međutim, ono što je gledateljima zapelo za oko jest njegovo ponašanje. U nekoliko navrata, nakon što bi napravio grimasu, napadač bi pogledao prema kameri, a njegov izraz lica bi se promijenio, ponekad čak i u nervozni osmijeh. Dramatična naracija u pozadini samo je pojačala dojam da se radi o pomno režiranoj predstavi.

Iako je objava trebala izazvati zabrinutost, reakcije navijača Real Madrida bile su gotovo jednoglasno cinične i negativne. Umjesto poruka podrške, ispod objave su se zaredali komentari koji Mbappéa optužuju za glumu i privlačenje pažnje. "Uvijek traži kameru", jedan je od najpopularnijih komentara, dok drugi idu korak dalje i tvrde da Francuz "prodaje maglu" ili glumi žrtvu kako bi opravdao potencijalno lošiju igru. Mnogi su istaknuli kako se sličan obrazac ponašanja ponavlja uoči važnih utakmica, što dodatno hrani njihovu sumnju.

S Mbappeom ili bez, Real će u utorak braniti veliku prednost u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Podsjetimo, madridski je klub prošli tjedan dominirao i stekao čak tri gola prednosti u prvoj utakmici zahvaljujući hat-tricku Federica Valverdea.