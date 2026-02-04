VIDEO Strašan sudar igrača u Turskoj. Morala reagirati hitna

Teška nezgoda dogodila se na utakmici turskog Kupa. Na utakmici između Galatasaraya i Istanbulspora, došlo je do sudara dvojice igrača glavama te je na teren morala ući i hitna pomoć. Oba igrača pala su u nesvijest te je situacija izgledala zastrašujuće.

U zračnom duelu sudarili su se Galatasarayjev Ahmed Kutucu te golman Istanbulspora, Isa Dogan i to glavom o glavu. Sve se dogodilo pri vodstvu Galatasaraya 3-1 u 49. minuti. Obojica su ležala neko vrijeme te je nastao muk na stadionu, a onda je Kutucu izašao van samostalno, uz liječničku ekipu, a hitna pomoć došla je po golmana Dogana koji je, prema navodima, pretrpio frakturu jagodične kosti te je odmah prevezen u bolnicu. Kutucu je izgubio svijest odmah pri padu te su mu igrači pritrčali u pomoć te ga okrenuli na bok, ali je on, naizgled, prošao bolje od Dogana kojeg je hitna stavila na nosila i iznijela van.

Video pogledajte OVDJE.

Kako su javili Turci, liječnik je pokazivao klupi da je sve u redu s Kutucuom, ali ga je trener ipak izvadio iz igre kako ne bi došlo do većeg zla. Na kraju je i on, iz predostrožnosti, prevezen u bolnicu.