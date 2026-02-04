Obavijesti

Sport

Komentari 0
UZNEMIRUJUĆE SCENE

VIDEO Strašan sudar igrača u Turskoj. Morala reagirati hitna

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Strašan sudar igrača u Turskoj. Morala reagirati hitna
Foto: Screenshot/SportKlub

U turskom Kupu sudarili su se igrač Galatasaraya i golman Istabulspora. Situacija je izgledala zastrašujuće te je po golmana morala doći i hitna pomoć. Ima frakturu jagodične kosti

Admiral

Teška nezgoda dogodila se na utakmici turskog Kupa. Na utakmici između Galatasaraya i Istanbulspora, došlo je do sudara dvojice igrača glavama te je na teren morala ući i hitna pomoć. Oba igrača pala su u nesvijest te je situacija izgledala zastrašujuće.

DUBOKO U NADOKNADI VIDEO Azeri za povijest: Srušili Eintracht, prolaze u Ligi prvaka?
VIDEO Azeri za povijest: Srušili Eintracht, prolaze u Ligi prvaka?

U zračnom duelu sudarili su se Galatasarayjev Ahmed Kutucu te golman Istanbulspora, Isa Dogan i to glavom o glavu. Sve se dogodilo pri vodstvu Galatasaraya 3-1 u 49. minuti. Obojica su ležala neko vrijeme te je nastao muk na stadionu, a onda je Kutucu izašao van samostalno, uz liječničku ekipu, a hitna pomoć došla je po golmana Dogana koji je, prema navodima, pretrpio frakturu jagodične kosti te je odmah prevezen u bolnicu. Kutucu je izgubio svijest odmah pri padu te su mu igrači pritrčali u pomoć te ga okrenuli na bok, ali je on, naizgled, prošao bolje od Dogana kojeg je hitna stavila na nosila i iznijela van.

Video pogledajte OVDJE.

Kako su javili Turci, liječnik je pokazivao klupi da je sve u redu s Kutucuom, ali ga je trener ipak izvadio iz igre kako ne bi došlo do većeg zla. Na kraju je i on, iz predostrožnosti, prevezen u bolnicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju
POBJEDA ŠPANJOLSKE

Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju

Hrvatska je izgubila u polufinalu od Španjolske. Jako dobro igrali su naši, pogotovo u drugom dijelu, ali nije bilo sreće na kraju. Hrvatsku čeka borba za povijesnu medalju na Euru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026