VIDEO Stravičan pad na utrci u Barceloni! Marquez završio u bolnici, motocikl mu se raspao

Glavna utrka MotoGP-a u Kataloniji prekinuta je crvenom zastavom nakon strahovitog pada Alexa Marqueza u 12. krugu na Circuit de Barcelona-Catalunya. Acosta je izgubio snagu motora na ravnom dijelu prema zavoju 10, a Marquez nije imao vremena reagirati i zabio se u zaustavljeni KTM.

Marquez je završio u šljunku u strahovitom padu, a njegov motocikl napravio je višestruke salte i raspao se na komadiće. U incident su bili uključeni i Di Giannantonio i Fernandez koji su stradali od odletjelih dijelova motocikla.

Marquez je bio pri svijesti nakon pada, ali organizatori su ga odvezli u bolnicu na daljnje pretrage. Bastianini i Marquez ne smiju sudjelovati u restartu utrke.

Utrka se ponavlja na 13 krugova, a Acosta smije sudjelovati u restartu jer je njegov tehnički problem bio nevezan uz Bastianinijev incident. Na startu je bilo još drame jer su Bagnaia, Zarco i Marini ispali već u prvom zavoju.