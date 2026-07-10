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NEVJEROJATNO

VIDEO Sudac zaustavio Olma usred napada, bizarna scena odmah postala hit na mrežama

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Sudac zaustavio Olma usred napada, bizarna scena odmah postala hit na mrežama
Foto: JESSIE ALCHEH/REUTERS
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Bivši igrač Dinama napravio je široku kretnju kako bi je primio u povoljnijoj poziciji, ali na putu mu se našao Oliver. Engleski sudac bio je na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme i doslovno blokirao Olma

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Četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva između Španjolske i Belgije donio je nesvakidašnju scenu koja se brzo proširila društvenim mrežama. U glavnim su se ulogama neočekivano našli Dani Olmo i engleski sudac Michael Oliver.

Španjolska i Belgija na poluvremenu su bile izjednačene 1-1. Španjolci su poveli u 30. minuti preko Fabiána Ruiza, a 11 minuta poslije izjednačio je Charles De Ketelaere. Za 2-1 je zabio Mikel Merino nakon odbijanca.

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Jedan od najbizarnijih trenutaka prvog dijela dogodio se u 37. minuti. Španjolska je razvijala napad, a lopta je s desne strane poslana prema Olmu. Bivši igrač Dinama napravio je široku kretnju kako bi je primio u povoljnijoj poziciji, ali na putu mu se našao Oliver. Engleski sudac bio je na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme i doslovno blokirao Olma, koji je nakon sudara završio na travnjaku. Budući da je sudac izravno utjecao na razvoj akcije, morao je zaustaviti igru.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Prema pravilima, Španjolska je nastavila napad slobodnim udarcem nakon što je Oliver nenamjerno omeo akciju. Neobična scena odmah je postala hit na društvenim mrežama, a navijači su se šalili da je Oliver odradio najbolji obrambeni potez za Belgiju u prvom poluvremenu.

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