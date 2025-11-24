VIDEO Suigrač dodao LeBronu i očekivao silovito zakucavanje: 'Skoro sam zaplakao gledajući'

Urnebesna snimka s utakmice Los Angeles Lakersa postala je viralna senzacija nakon što je Austin Reaves u napadu precijenio fizičke mogućnosti svog legendarnog suigrača, zaboravivši da LeBron James (40) više nije u cvijetu mladosti. Momčad iz "grada anđela" slavila je 108-106 protiv Utah Jazz.

Iako su navijači navikli gledati spektakularne poteze LeBrona, priroda ipak čini svoje, a to je na teži način naučio i njegov suigrač Reaves. U videu koji je postao hit na društvenim mrežama, vidi se kako Reaves vuče kontru i u ključnom trenutku baca visoku loptu za "alley-oop", očekujući da će James poletjeti zrakom i silovito zakucati.

Foto: Rob Gray/REUTERS

Međutim, realnost 2025. godine izgleda malo drugačije. Umjesto eksplozivnog skoka kakve smo godinama gledali, akcija je završila neslavno, a lopta je otišla u prazno jer tajming i odraz jednostavno nisu bili usklađeni.

"Reaves je mislio da je Bron još uvijek u 18. sezoni", šale se navijači na društvenim mrežama, aludirajući na to da je James sada već veteran u svojoj 23. sezoni i da noge više ne slušaju kao nekad.

Obožavatelji su preplavili komentare ispod objave, a reakcije su podijeljene između smijeha i nostalgije.

"Skoro sam malo zaplakao," napisao je jedan od pratitelja, referirajući se na prolaznost vremena i činjenicu da "Kralj James" više ne može skakati kao nekad.

"Bilo je vrijeme kada niste morali brinuti gdje ćete mu baciti loptu."

"Uh, zaboljelo me dok sam ovo gledao."

"Rekao sam da će doći vrijeme kada će ga noge napustiti."

"Ovo mi je slomilo srce."

"Ma, nije bilo baš dobro dodavanje."