VIDEO Suigrač dodao LeBronu i očekivao silovito zakucavanje: 'Skoro sam zaplakao gledajući'
Urnebesna snimka s utakmice Los Angeles Lakersa postala je viralna senzacija nakon što je Austin Reaves u napadu precijenio fizičke mogućnosti svog legendarnog suigrača, zaboravivši da LeBron James (40) više nije u cvijetu mladosti. Momčad iz "grada anđela" slavila je 108-106 protiv Utah Jazz.
Iako su navijači navikli gledati spektakularne poteze LeBrona, priroda ipak čini svoje, a to je na teži način naučio i njegov suigrač Reaves. U videu koji je postao hit na društvenim mrežama, vidi se kako Reaves vuče kontru i u ključnom trenutku baca visoku loptu za "alley-oop", očekujući da će James poletjeti zrakom i silovito zakucati.
Međutim, realnost 2025. godine izgleda malo drugačije. Umjesto eksplozivnog skoka kakve smo godinama gledali, akcija je završila neslavno, a lopta je otišla u prazno jer tajming i odraz jednostavno nisu bili usklađeni.
"Reaves je mislio da je Bron još uvijek u 18. sezoni", šale se navijači na društvenim mrežama, aludirajući na to da je James sada već veteran u svojoj 23. sezoni i da noge više ne slušaju kao nekad.
Obožavatelji su preplavili komentare ispod objave, a reakcije su podijeljene između smijeha i nostalgije.
- "Skoro sam malo zaplakao," napisao je jedan od pratitelja, referirajući se na prolaznost vremena i činjenicu da "Kralj James" više ne može skakati kao nekad.
- "Bilo je vrijeme kada niste morali brinuti gdje ćete mu baciti loptu."
- "Uh, zaboljelo me dok sam ovo gledao."
- "Rekao sam da će doći vrijeme kada će ga noge napustiti."
- "Ovo mi je slomilo srce."
- "Ma, nije bilo baš dobro dodavanje."
