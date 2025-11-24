Obavijesti

VIDEO Suigrač dodao LeBronu i očekivao silovito zakucavanje: 'Skoro sam zaplakao gledajući'

Realnost 2025. godine izgleda malo drugačije. Umjesto LeBronova eksplozivnog skoka kakve smo godinama gledali, akcija je završila neslavno, a lopta je otišla u prazno

Urnebesna snimka s utakmice Los Angeles Lakersa postala je viralna senzacija nakon što je Austin Reaves u napadu precijenio fizičke mogućnosti svog legendarnog suigrača, zaboravivši da LeBron James (40) više nije u cvijetu mladosti. Momčad iz "grada anđela" slavila je 108-106 protiv Utah Jazz.

Iako su navijači navikli gledati spektakularne poteze LeBrona, priroda ipak čini svoje, a to je na teži način naučio i njegov suigrač Reaves. U videu koji je postao hit na društvenim mrežama, vidi se kako Reaves vuče kontru i u ključnom trenutku baca visoku loptu za "alley-oop", očekujući da će James poletjeti zrakom i silovito zakucati.

Međutim, realnost 2025. godine izgleda malo drugačije. Umjesto eksplozivnog skoka kakve smo godinama gledali, akcija je završila neslavno, a lopta je otišla u prazno jer tajming i odraz jednostavno nisu bili usklađeni.

"Reaves je mislio da je Bron još uvijek u 18. sezoni", šale se navijači na društvenim mrežama, aludirajući na to da je James sada već veteran u svojoj 23. sezoni i da noge više ne slušaju kao nekad.

Obožavatelji su preplavili komentare ispod objave, a reakcije su podijeljene između smijeha i nostalgije.

  • "Skoro sam malo zaplakao," napisao je jedan od pratitelja, referirajući se na prolaznost vremena i činjenicu da "Kralj James" više ne može skakati kao nekad.
  • "Bilo je vrijeme kada niste morali brinuti gdje ćete mu baciti loptu."
  • "Uh, zaboljelo me dok sam ovo gledao."
  • "Rekao sam da će doći vrijeme kada će ga noge napustiti."
  • "Ovo mi je slomilo srce."
  • "Ma, nije bilo baš dobro dodavanje."

