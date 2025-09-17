Obavijesti

VIDEO Supruga slavnog boksača ništa nije prepustila slučaju kad ga je Sofia Vergara pozdravila...
Foto: screenshot/X

Canelo Alvarez izgubio je od Crawforda, ali pažnju je ukrala Sofia Vergara koja ga je posjetila prije borbe. Canelova supruga Fernanda spriječila je previše blizak susret sa slavnom glumicom

Meksički boksač Canelo Alvarez (35) prošlog je vikenda izgubio u velikoj borbi protiv Terrancea Crawforda, koji mu je uzeo sve pojaseve prvaka u supersrednjoj kategoriji nakon odluke sudaca. Za razliku od većine velikih borbi današnjice, boksački okršaj između Alvareza i Crawforda održao se u Las Vegasu.

To je primamilo brojne "celebrity" zvijezde kojima se vjerojatno baš i ne bi dalo "upregnuti" sve do Arapskog poluotoka, a među njima bila je i slavna glumica, Sofia Vergara (53), Kolumbijka koja mnogima i u šestom desetljeću života oduzima dah.

USA - America's Got Talent Final Results Red Carpet - Pasadena
Foto: Hutchins Photo

Netflix je imao ekskluzivna prava na prijenos meča, a njegove su kamere objavile zanimljivu interakciju između Vergare i Canela.

Naime, slavna je glumica došla u Canelovu svlačionicu kako bi ga pozdravila uoči borbe. On ju je brzo primijetio i zagrlio, iako su neki fanovi na društvenim mrežama istaknuli kako slavni boksač nije izgledao baš opušteno tijekom takve interakcije.

Canelo i Vergara zatim su pozirali za zajedničku fotografiju, koja možda nije ispala kako su neki očekivali. Zato što se između njih smjestila Canelova supruga, Fernanda Gomez, koja očito nije htjela ništa ostaviti slučaju. Pobrinula se da njezin suprug ne pozira rame uz rame jednoj od najplaćenijih glumica na svijetu.

To su istaknuli i brojni fanovi, koji smatraju kako si Canelo nije dao puno oduška u interakciji s Vergarom zbog prisustva njegove supruge. Inače, Meksikanac ima petoro djece, ali s četvero žena. Gomez mu je rodila kćeri Mariu Fernandu i Evu Victoriju.

