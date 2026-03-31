VIDEO Talijani u šoku prizorom iz Zenice: 'Štala kraj travnjaka, a hotelu se zvjezdica ugasila...'

Ogroman je interes talijanskih medija za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u Zenici koja im može donijeti plasman na Svjetsko prvenstvo, ali joj ga i oduzeti treći put u nizu, što bi bila apsolutna katastrofa. Uvjeti koji su dočekali svjetske prvake iz 2006. u gradu čelika nisu baš oduševili novinare s Čizme. Tako je Tancredi Palmeri, novinar Sportitalije, pokazao kadrove trening centra Butmir kraj kolega se nalaze: staje s konjima. Nije mu se dopao ni hotel Zenica u kojem su 24sata napravila ekskluzivni intervju s izbornikom Gennarom Gattusom.

- Ovo je neki drugi svijet. Hotel je s četiri zvijezdice, ali se jedna ugasila. Recimo da su tri plus jedna - kazao je Palmeri, a drugi tamošnji mediji pisali su i o skučenim svlačionicama stadiona Bilino polje.

"Ovo je daleko od standarda na koje su reprezentativci navikli. Ledena kupka, koja je nužna za krioterapiju, zapravo je crni bazen kraj tuševa", naveli su iz La Stampe.

Ranije su pritužbi na svlačionice Bilina polja imali i Nijemci. No na kraju se sve svodi na teren koji za ovu priliku, unatoč snijegu koji je padao posljednjih dana, ipak izgleda pristojno. Prvi su put u Zenici upalili i grijače travnjaka, a nekim je Talijanima čudno i kako stadion nema gol-tehnologiju. Bude li potrebe, o tome će odlučivati VAR. Na kraju se ipak sve svodi na utakmicu 11 protiv 11.