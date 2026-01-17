VIDEO Tamburaši i slavonske pjesme ore se Hoffenheimom!

Andrej Kramarić (34) uživa u ovim trenucima karijere. Oborio je rekord Zvonimira Solde i postao Hrvat s najviše nastupa u Bundesligi, a Hoffenheim mu je uoči utakmice protiv Bayer Leverkusena priredio lijepi doček.

Izvjesili su domaći navijači transparent s natpisom "Hvala ti za 300 utakmica", a njemački klub napravio mu i sjajan grafit na stadionu. Na utakmicu protiv Bayera stiglo je i puno Hrvata proslaviti velik dan za Kramarića.

Službeni Facebook kanal Hoffenheima podijelio je video na kojem se čuju slavonske pjesme i tamburice. Točnije, pjesma "Ćaća" Vlade Bašića uz koju su brojni Hrvati čekali početak utakmice.