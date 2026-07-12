Bivši irski reprezentativac Roy Keane ostao je potpuno hladan dok su svi oko njega u studiju slavili Bellinghamove golove i prolaz Engleske u polufinale Svjetskog prvenstva
VIDEO Tipični Irac: Roy Keane samo sjedio dok svi oko njega luduju zbog golova Engleza
Engleska je pobjedom 2-1 nad Norveškom u produžecima prošla u polufinale Svjetskog prvenstva, a oba gola postigao je Jude Bellingham, jedan u regularnom dijelu i jedan u produžecima koji je odlučio prolaz.
Dok su engleski navijači i komentatori slavili, bivši irski reprezentativac Roy Keane (54) sjedio je u studiju ITV-a potpuno smireno, bez i najmanje naznake uzbuđenja.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Kamere su ga uhvatile u trenutku drugog gola, dok svi oko njega slave, Keane mirno sjedi, bez osmijeha i bez treptaja.
Roy Keane reacting to the England goals is top quality content. #WorldCup pic.twitter.com/rfwBxghpEF— 🏴 Pure Dead Gaming (@PureDeadGaming) July 12, 2026
Video je vrlo brzo postao hit na društvenim mrežama. Engleska i Argentina igraju u srijedu od 21 sat po hrvatskom vremenu za prolaz u finale.
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