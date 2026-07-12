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OSTAO HLADAN

VIDEO Tipični Irac: Roy Keane samo sjedio dok svi oko njega luduju zbog golova Engleza

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 5 min
VIDEO Tipični Irac: Roy Keane samo sjedio dok svi oko njega luduju zbog golova Engleza
Foto: David Klein/REUTERS
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Bivši irski reprezentativac Roy Keane ostao je potpuno hladan dok su svi oko njega u studiju slavili Bellinghamove golove i prolaz Engleske u polufinale Svjetskog prvenstva

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Engleska je pobjedom 2-1 nad Norveškom u produžecima prošla u polufinale Svjetskog prvenstva, a oba gola postigao je Jude Bellingham, jedan u regularnom dijelu i jedan u produžecima koji je odlučio prolaz.

Dok su engleski navijači i komentatori slavili, bivši irski reprezentativac Roy Keane (54) sjedio je u studiju ITV-a potpuno smireno, bez i najmanje naznake uzbuđenja.

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Foto: Profimedia
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Kamere su ga uhvatile u trenutku drugog gola, dok svi oko njega slave, Keane mirno sjedi, bez osmijeha i bez treptaja.

Video je vrlo brzo postao hit na društvenim mrežama. Engleska i Argentina igraju u srijedu od 21 sat po hrvatskom vremenu za prolaz u finale.

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