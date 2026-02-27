VIDEO Trener Rijeke psovkama nabrijavao igrače, spiker urlao, a na kraju zapjevali s Armadom

Rijeka je uspješno izborila osminu finala Konferencijske lige pobijedivši Omoniju 3-1 kod kuće. Riječani su drugom pobjedom nad ciparskom momčadi potvrdili prolaz jer su u gostima slavili 1-0. Junak pobjede na Rujevici bio je Toni Fruk, koji je zabio dva gola, dok je jedan dodao i Daniel Adu-Adjei.

Velika je to večer za klub s Kvarnera, koji nastavlja ispisivati nevjerojatne stranice povijesti. Plasman u play-off ostvarili su prvi put nakon 47 godina, a sada su otišli i korak dalje. Ždrijeb osmine finala održat će se već sutra, 27. veljače, od 14.00 sati. Tamo će izvući francuski Strasbourg ili poljski Rakow, što bi vjerojatno bilo mnogo bolje za hrvatsku momčad. Prva utakmica igra se 12. ožujka, a uzvrat 19. ožujka.

Fešta na stadionu

Nakon utakmice s Omonijom klub je na službenim stranicama objavio kadrove iz svlačionice. U njima pomoćni trener Ramiro Munoz, koji je preuzeo momčad umjesto Victora Sanchez jer on nije mogao biti s ekipom, motivira igrače uz pokoju sočnu psovku…

- Bit ću kratak. Volimo vas, vi pišete povijest jer ste je**no dobri igrači. Je**no ste dobra momčad i nevjerojatna ljudska bića i danas ćemo je**no uživati, ajmo! - rekao je Munoz.

Veselo je bilo i na stadionu pa su podijelili prizore kako spiker daje sve od sebe da stvori najbolju moguću atmosferu. Posebno se uživio u gol Adu-Adjeija koji je stavio točku na “i”.

Poslije utakmice igrači su nakratko otišli u svlačionicu, a onda su se vratili kako bi zapjevali zajedno s Armadom na sjevernoj tribini koja nije željela da fešta tako rano stane.