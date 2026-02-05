VIDEO Udarac koji ledi krv! Austrijanac pri 120 km/h ostao bez kacige i završio u ogradi

Ledena staza Stelvio u Bormiju još je jednom pokazala zašto nosi reputaciju jedne od najopasnijih i najnemilosrdnijih postaja u Svjetskom kupu. Na drugom službenom treningu spusta za Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026., gledatelji su svjedočili stravičnom padu austrijskog skijaša Daniela Hemetsbergera, prizoru koji ledi krv u žilama i podsjeća na goleme rizike s kojima se suočavaju "gladijatori na snijegu". Samo dva dana prije utrke za prve olimpijske medalje, Austrijanac je doživio nesreću koja je mogla završiti tragično.

Prizor od kojeg zastaje dah

Vozeći brzinom većom od 120 kilometara na sat, Hemetsberger je na sredini staze, nakon jednog od brojnih skokova, izgubio kontrolu. U djeliću sekunde, njegovo se tijelo zarotiralo u zraku, a zatim je poput projektila probio jedna od vrata, pri čemu mu je od siline udarca kaciga odletjela s glave. Bespomoćan i bez ključne zaštite, velikom se brzinom zabio u sigurnosnu mrežu koja je, srećom, izdržala udarac i spriječila još teže posljedice.

Nekoliko trenutaka vladala je potpuna tišina. Cijeli skijaški svijet je zanijemio, no na olakšanje svih, Hemetsberger se nakon nekoliko trenutaka pridigao. Dok su mu prilazili članovi osiguranja, držao se za lice i nos, koji su bili obliveni krvlju. Iako vidno potresen, uspio je samostalno stati na skije i spustiti se do cilja, što je bio najbolji mogući ishod nakon prizora koji je prijetio prekidom karijere. Bio je to još jedan podsjetnik na brutalnost staze koja je dan ranije "uzela" i Norvežanina Frederika Möllera.

'Bila bi šteta da sam opet izgubio zube'

Nakon pregleda u ciljnoj ravnini, Hemetsberger je smogao snage za razgovor s novinarima. Iako je imao vidljivu oteklinu oko oka i glavobolju, činilo se da je prošao bez težih lomova. Prvi put u karijeri aktivirao mu se i zračni jastuk, koji mu je vjerojatno spasio od težih ozljeda torza. Na pitanje kako mu je kaciga mogla spasti, samo je odmahnuo rukom.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

​- Nemam pojma, ali iskreno me i ne zanima. Kod takvog udarca, to se može dogoditi. Nikoga ne krivim - rekao je Austrijanac, a zatim s gorkim osmijehom dodao:

​- Štitnik za zube se isplatio. Jako sam ga zagrizao, inače bih opet ostao bez zubi.

Unatoč olakšanju što je izbjegao katastrofu, Hemetsberger je bio bijesan na samoga sebe. Nesreća ga je podsjetila na sličnu pogrešku koju je napravio na legendarnom Streifu u Kitzbühelu nekoliko tjedana ranije.

​- Napravio sam istu glupost kao u Kitzbühelu. Možeš pogriješiti jednom, ali ne dvaput. Onda si idiot i to me stvarno ljuti - zaključio je samokritično.