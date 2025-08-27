Obavijesti

ŠOK NA POMOLU

VIDEO United pred debaklom u Kupu! 'Crveni vragovi' gubili od četvrtoligaša, ali ostaju 'živi'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Arenasport/Screenshot

Domaćin je u samo pola sata poveo 2-0 zahvaljujući golovima Charlesa Vernama i Tyrella Warrella. U obje je situacije "kiksao" i golman Uniteda, Andre Onana. Mbuemo je smanjio na 2-1 u 75. minuti

Drugo kolo engleskog Liga kupa nije trebalo donijeti previše napetosti. Veliki Manchester United odmjerio je snage s četvrtoligašem, Grimsybjem. Neki bi rekli i "uvijek neugodni Grimsby", s obzirom na to kako je ovaj engleski niželigaš davne 1933. i 1936. godine rušio United rezultatima od 7-3 i 6-2...

A novu stranicu u ovom neočekivanom rivalstvu dobili smo u srijedu navečer. Grimsby je kao autsajder ugostio "crvene vragove" na Blundell Parku, a malo je tko očekivao ono što se dogodilo.

Carabao Cup - Second Round - Grimsby Town v Manchester United
Foto: Lee Smith/REUTERS

Naime, domaćin je u samo pola sata poveo 2-0 zahvaljujući golovima Charlesa Vernama i Tyrella Warrella. U obje je situacije "kiksao" i golman Uniteda, Andre Onana, koji je dobio šansu protiv niželigaša nakon što je prve dvije utakmice Premier lige proveo na klupi. 

Šokantne golove Grimsbyja možete pogledati klikom OVDJE i OVDJE.

Carabao Cup - Second Round - Grimsby Town v Manchester United
Foto: Lee Smith/REUTERS

Ipak, Mbuemo je dao nadu Unitedu prvijencom za novi klub u 75. minuti. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

Utakmica je i dalje u tijeku...

OSTALO

