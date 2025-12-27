VIDEO Utah Jazz slomio Detroit u neviđenoj drami. Clippersi na pogon Leonarda složili preokret

Bila je to večer puna preokreta i dramatičnih završnica na NBA parketima, gdje su navijači mogli uživati u devet uzbudljivih utakmica. U centru pažnje našli su se dvoboji u Portlandu, Indianapolisu i Salt Lake Cityju, gdje su pobjednici odlučeni nakon velikih povrataka i poteza u posljednjim sekundama.

Pokretanje videa... 00:54 Dončićev debi za LA Lakerse! Navijači mu skandirali, on im se odužio lijepom gestom | Video: 24sata/Video

Lopez i Leonard režirali veliki preokret Clippersa

Iako su Portland Trail Blazersi veći dio utakmice protiv LA Clippersa proveli u vodstvu, koje je u trećoj četvrtini iznosilo i 12 koševa razlike, na kraju su doživjeli bolan poraz 119-103. Domaćine je predvodio raspoloženi Deni Avdija s 27 koševa, osam skokova i osam asistencija, no to nije bilo dovoljno za zaustaviti zahuktali stroj iz Los Angelesa. Ivica Zubac nije igrao za Clipperse.

Ključni trenutak dogodio se u trećoj dionici, kada su Clippersi napravili nevjerojatnu seriju 19-1 i u potpunosti preuzeli kontrolu nad utakmicom. Junak preokreta bio je veteran Brook Lopez, koji je odigrao šutersku utakmicu karijere, pogodivši čak devet trica za ukupno 31 koš. Pridružili su mu se James Harden s 34 koša te Kawhi Leonard s 28 koševa, od čega je čak 18 zabio u posljednjoj četvrtini, zapečativši pobjedu Clippersa spektakularnim zakucavanjem preko Donovana Clingana.

Celticsi tricama potopili Pacerse

U Indianapolisu se odvijala slična priča. Domaći Pacersi su furiozno otvorili utakmicu i sredinom prve četvrtine imali prednost od čak 15 koševa. Ipak, Boston Celticsi su pokazali zašto su jedna od najboljih momčadi lige. Gosti su u drugoj četvrtini ubacili u višu brzinu i u tom periodu igre postigli nevjerojatnih 47 koševa, preokrenuvši rezultat u svoju korist za vodstvo 75-61 na poluvremenu.

Boston je do četvrte uzastopne pobjede stigao na krilima sjajnog Jaylena Browna, koji je nastavio svoju impresivnu seriju i utakmicu završio s 30 koševa. Odličnu podršku imao je u Paytonu Pritchardu koji je dodao 29 koševa i devet skokova, dok je s klupe briljirao Sam Hauser s 23 koša, pogodivši sedam od osam šuteva za tri. Celticsi su ukupno pogodili 20 trica i na kraju slavili s uvjerljivih 140-122.

Drama u Salt Lake Cityju

Najuzbudljivija utakmica večeri odigrana je u Utahu, gdje su domaći Jazz u dramatičnoj završnici svladali vodeću momčad Istočne konferencije, Detroit Pistonse, rezultatom 131-129. Junak pobjede bio je mladi Keyonte George, koji je pogodio odlučujući koš dvije sekunde prije kraja.

George je odigrao fenomenalnu utakmicu, upisavši 31 koš, sedam skokova i osam asistencija. Uz njega je briljirao i Lauri Markkanen s 30 koševa. S druge strane, Pistonsima nije pomogla ni fantastična partija Cadea Cunninghama, koji je upisao 29 koševa i čak 17 asistencija, no njegov šut za pobjedu sa zvukom sirene nije bio precizan. Ovom pobjedom Jazz je prekinuo niz od četiri poraza.