POČIVAO U MIRU

VIDEO Trener u Srbiji srušio se za vrijeme susreta, umro je na putu do bolnice. Igrači u suzama

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Treneru Raničkog, Milanu Žižoviću, pozilo je za vrijeme utakmice te je pao na travnjak. Na putu do bolnice je preminuo a igrači su u suzama popadali na pod. Sudac je prekinuo utakmicu

Užasne vijesti stižu iz Srbije. Treneru Radničkog iz Kragujevca, Mladenu Žižoviću (44), pozlilo je za vrijeme utakmice te je na putu u bolnicu preminuo. Pružena mu je liječnička pomoć uz teren i pozvana je hitna, ali trenera nisu uspjeli spasiti. 

Banja Luka: Utakmica osmine finala Konferencijske lige između Borca i Rapida
Banja Luka: Utakmica osmine finala Konferencijske lige između Borca i Rapida | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

U 41. minuti u Lučanima gdje su Mladost i Radnički igrali utakmicu srpske Superlige, Žižović je u 41. minuti pao u šok i srušio se na zemlju. Liječnici su mu brzo pristigli u pomoć, a i hitna pomoć je reagirala te je krenuo u bolnicu. Nažalost, na putu do tamo je preminuo. Pojavila se i snimka kada su igrači saznali o smrti trenera te je utakmica odmah prekinuta, a igrači su u šoku i suzama popadali na zemlju. Užasno bolne scene na terenu u Lučanima.

Video pogledajte OVDJE.

Žižović je rođen 27. prosinca 190. godine u Rogatici. Za vrijeme karijere igrao je za Radnik iz Bijeljine, Rudar, Zrinjski Mostar, Tiranu, Borac i Banja Luku. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je četiri utakmice 2008. godine. Kao trener vodio je Radnik, Zrinjski, tuzlansku Slobodu i Borac iz Banja Luke. U Radnički je stigao 2024. godine gdje je bio poštovan zbog svog velikog profesionalizma.

