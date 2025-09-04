VIDEO 'Vatreni' sletjeli na jednu od najzahtjevnijih pista u Europi

Hrvatska nogometna reprezentacija je u četvrtak oko 15 sati sletjela na Farske Otoke gdje će igrati svoju treću utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Slijetanje na pistu na Farskim Otocima nije nimalo jednostavno te je to jedna od najtežih pista za slijetanje u Europi. HNS je na svom Instagramu zahvalio pilotima Croatia Ailinesa na ugodnom letu i slijetanju te je podijelio i snimku trenutka kada avion slijeće na pistu.

"Hrvatska A reprezentacija stigla je prvi puta u svojoj povijesti na Farske otoke, a zahvaljujemo kapetanu Krešimiru Puchu i kopilotu Nikici Klasiću na savršenom slijetanju na jednu od najzahtjevnijih zračnih luka u Europi te posadi @croatiaairlines na iznimno ugodnom letu! A sada, po nova tri boda", stoji u objavi na Instagramu.

Zračna luka Vagar, na koju su sletjeli 'Vatreni', jedna je od najtežih za slijetanje u Europi zbog promjenjivog vremena koje uključuje maglu, niske oblake i jake vjetrove. Baš vjetrovi mogu biti velik problem jer su vrlo jaki te zbog njih piloti ponekad moraju izvoditi bočna slijetanja, što zahtjeva veliku preciznost. Također, Vagar je okružen brdima i planinama pa se slijetanje često mora izvoditi specifičnim zakrivljenim rutama.

Na Instagramu HNS-a mnogi su navijači izrazili zahvalnost pilotima i poželjeli sreću Hrvatskoj u lovu na tri boda:

"To Aerodroma vidjelo nije"

"Užas, pilotima svaka cast i sad za kaznu da uvalimo 5 komada sutra!"

"Bogme svaka čast. Bolje da ste autima išli"

"Hrvatska ma najbolje nogometaše i pilote na svijetu!"