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MARCO PAŠALIĆ

VIDEO 'Vatreni' zabio golčinu za vodstvo pa izašao zbog ozljede

Piše Issa Kralj,
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VIDEO 'Vatreni' zabio golčinu za vodstvo pa izašao zbog ozljede
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Pašalić zabio za Orlando, ali Leon okrenuo i slavio 2-1! Vatreni se ozlijedio i u bolovima napustio igru u 60.minuti

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Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić golom je otvorio novu klupsku sezonu, ali njegov Orlando City na kraju je poražen od meksičkog Leona 2-1. 'Vatreni' je precizno naciljao protivničku mrežu u 38. minuti utakmice, međutim to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Pašalić je zabio za vodstvo domaćina u prvom poluvremenu. Hrvat je odigrao dupli pas s Griezmannom nakon čega je Francuz dodao po lijevoj strani do Spicera. Spicer je odigrao povratnu loptu za Pašalića, koji je poslao sjajan udarac u dalji kut za vodstvo Orlanda 1-0. Domaćini su držali vodstvo do drugog poluvremena, a onda su primili dva gola. U 54. minuti izjednačio je Guevara, a za konačnih 2-1 postavio je Arcila u 72. minuti susreta. 

- Sretan sam što sam golom pomogao momčadi u prvom poluvremenu - kratko je komentirao Pašalić nakon utakmice.

'Vatreni' je također nakon posljednjeg sučevog zvižduka razgovarao s glavnim sucem Joseom Espinozom. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela bio je žrtva grubog starta na sredini terena za koji nije suđen prekršaj. Na kraju je zbog bolova iz igre izašao u 60. minuti.

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- Dobio sam udarac u koljeno i odmah je nateklo. Na poluvremenu sam razgovarao s liječnicima. Pokušao sam nastaviti, ali osjetio sam da koljeno nije stabilno i da ne mogu pomoći momčadi - rekao je Pašalić i nastavio:

- Ne želim zaraditi kaznu i želim s poštovanjem govoriti o sucu. Ali za mene je neprihvatljivo da nije dosudio ni prekršaj na startu zbog kojeg nisam mogao nastaviti igrati. To nije bilo ni za žuti karton. 

Pašaliću je ovo bio treći gol u 12 nastupa ove godine te prvi u Leagues Cupu. Riječ je o natjecanju s 36 ekipa koje spaja momčadi iz MLS-a i meksičke lige. Svaka momčad igra po tri utakmice s ekipama iz suprotne lige, a četiri najbolje ekipe iz obje lige idu u četvrtfinale. 

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